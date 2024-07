„Egyrészt nincsen megfelelő infrastruktúra, másrészt az NB II-ben játszott a csapat, így nincsen elégséges marketingtevékenység, ami kellene ahhoz, hogy magasabb szinten legyen az ezekből származó bevételünk. Látszik, hogy az emberek érdeklődése megnőtt a foci iránt, de a klub költségvetésének csak nagyon alacsony, pusztán néhány százalékát adja.”

A tulajdonos szerint a tévés közvetítésekből származó jogdíjak Magyarországon magasabb bevételt eredményeznek, mint például Szlovákiában.

„Ez összességében azért fontos, mert így a magyar kluboknak létezik egy stabil bevételi forrása, amire alapozhatnak, ám sajnos a szponzorok tekintetében az ETO-nak még fejlődnie kell. Most az NB I színpadára léphetünk, ennek következtében jelenleg is szponzorokat keresünk, és fontos, hogy erős, elkötelezett támogatót is találjunk” – összegezte a cikkben Világi, aki szerint az ETO esetében megállapítható, hogy a korábban említett három pillérből kettő még nem teljesült, így üzleti szempontból bőven van még tennivaló.

A tulajdonos zárásként kifejtette, az ETO körül most nagyon jó a légkör. Gyors és támadó futballt akarnak játszani, amely a közönségnek is elnyeri a tetszését. Az emberek szeressenek kijárni az ETO-meccsekre.

„Biztosan tudunk új színfoltja lenni az NB I-nek. A stadiont fenntartó felé már jeleztük, hogy a mostani kisebb beruházásokkal is a lehető legnagyobb lépéseket tegyék meg a megfelelő szórakoztatás irányába. Győr megérdemli, hogy magas színvonalon, jó meccseket nézhessenek meg az ott élő vagy oda látogató emberek.”