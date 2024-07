A Krasznai Ferenc Sportcsarnokban július 3-án kezdődik a vasárnap estig tartó, Jaff Raji nemzetközi iskolavezető nagymester által vezetett intenzív szeminárium. A Franciaországból, Rennes-ből érkező kivételes harcművész harminc éve tanít Magyarországon, negyven esztendeje professzionális oktató – ez a kettős jubileum is emeli a rendezvény rangját. Naponta több edzésen vehetnek részt a hazai aikidósok mellett a francia, chilei, osztrák és a Kárpát-medencéből érkező sportolók. A pusztakezes aikidó gyakorlatok mellett a kard és bot használata is előkerül, hiszen külön edzéseket szentelnek a szervezők az iaido és jodo tanulmányozására is.

– A Jaff Raji nagymestertől való tanulás mindig kiváló lehetőség ad a harcművészetek alapelveinek mély és komplex tanulmányozására. Ő maga is olyan szaktekintély közeli tanítványa volt, mint a japán Tamura Nobuyoshi, aki az aikido alapítójának, Ueshiba Moriheinek volt kedvenc edzőpartnere – emel ki néhány érdekességet dr. Polgár András szervező, a Aikido Meishin Egyesület Sopron elnöke, a SMAFC küzdősport szakosztály aikido tagozatának vezetője.

Jaff Raji mester a világ számos kontinensén tanít, mindig kimagasló didaktikai érzékkel adja át tudását a különböző korosztályok számára: a mozdulatok-érzetek-gondolatok egységére építve. Kreatív ismétléseken keresztül sajátíthatják el a sportolók a kifinomult technikákat.

Dr. Polgár András a helyi szervezők nevében kiemelte, megtisztelő, hogy újra Sopronban hozhatják közel minden junior és felnőtt sportolóhoz a magas szintű tanulás lehetőségét. Az év során kellő inspirációt jelentenek majd ezek az intenzív találkozások a hétköznapi munkában, hiszen az egyesületi edzéseken továbbadják a megszerzett tudást, szolgálva ezzel a hagyományos harcművészet általi harmonikus személyiség fejlesztését, az egészséges életmódra, rendszeres testmozgásra nevelést és az önvédelmi, technikai tudás megszerzését.

Az edzőtábor kísérő eseménye egy kalligráfia bemutató is, melyet a Chiléből érkező Orlando Dassonvalle Roldan 6. danos Shodo (kalligráfia) mester vezet a tábor résztvevőinek, egyetemi polgároknak és a SMAFC sportolóinak. Bemutatja a párhuzamot az ecset használata és a harcművészetek között a szűntelen gyakorlás, kitartás, szorgalom, magas koncentráció, figyelem, jelenlét, határozottság és a tudatos mozdulatok mentén.