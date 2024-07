SV Lafnitz–Gyirmót FC Győr 1-3 (1-1)

Lafnitz, felkészülési mérkőzés, 50 néző. V.: Ofner.

Gyirmót: Hársfalvi – Lányi B. (Szegi), Hudák D., Csörgő (Hajdú), Helembai - Hudák M. ( Kiss N.) – Horváth R. (Erdei), Madarász (Kovács D.), Katona M., Ominger B. (Molnár J.)- Adamcsek (Pyshchur). Vezetőedző: Tamási Zsolt.

Lafnitz: Danilovic (Suprun)– Schreibel (Fressejger), Feyrer (Stimac), Mihajlevic, Trimmel – Siegel (Mahmic), Stefanic – Pejanic (Prohart), Kögl, Butkovic – Klavcic (Visna). Menedzser: Robert Weinstabl.

Gsz.: Kögl (42.), ill., Adamcsek (41.), Pyshchur (56.), Erdei (92.).

Az első igazi helyzet szűk félórai játék után a Gyirmót előtt adódott, ekkor Horváth Rajmund szólója utáni szabadrúgásból Hudák Martin lőtt 17 méterről, de a gól elmaradt. A játékrész vége felé eredményesség szempontjából is felpörögtek az események, ugyanis előbb Adamcsek Máté lepte meg a hazai hálóőrt, amikor bal oldali szabadrúgásból a kapu jobb oldalába lőtt (0-1), majd egy perc múlva egy baloldalról indított támadás végén Kögl lövése után a labda a lécről a gólvonal mögé pattant (1-1). Fordulás után ismét sikerült a Gyirmótnak megszereznie az előnyt, amikor egy tetszetős jobb oldali támadás végén a kapusról lecsorgó labdát Pyshchur 3 méterről helyezte a kapu bal oldalába (1-2). A záró pillanatokban Mahcic állt közel a gólszerzéshez, de lövése után a bal kapufa volt a vendégek segítségére. Az utolsó momentummal Erdei tette fel a pontot az i-re, amikor Szegi jobb oldali keresztlabdája után a kapu bal oldalába fejelt (1-3).

Tamási Zsolt: – Azért ítélem hasznosnak a mérkőzést, mert több játékelemben megerősítést kaptunk arra, hogy annak ellenére, hogy még messze nincs kész a csapat, jó úton járunk. Jó focit játszó ellenfél vendége voltunk, amely végig nyomás alatt tartott minket, ennek ellenére meg tudtuk valósítani játékunkat, elképzelésünket. Annak is örülök, hogy a három góllal eredményesek voltunk, de a legfontosabb, hogy csiszolódik össze a csapat, a játékkapcsolatok kezdenek kialakulni, azonban olyan dolgok is előjöttek, amiken bőven van még javítani való.

A Gyirmót szombaton 11 órakor szintén felkészülési mérkőzésen a Bicskét fogadja.