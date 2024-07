A jövő évi Európa Bajnokságot megelőző felkészítő tornára kapott Mariborba meghívást a magyar kerekesszékes kosárlabda-válogatott. A csapatnak tagja volt a SMAFC parasportolója, dr. Bihari Csaba is, aki beszámolt a torna örömeiről és nehézségeiről is.

- Az örömmel kezdem, mégiscsak az a fontosabb. Egyrészt a magyar válogatott számára jelentős elismerés volt az, hogy meghívtak bennünket Mariborba. Ez a torna egyben felkészítő a 2025-ös EB-re, és csak hat csapat kapott meghívást. Ez azt jelenti, hogy nemzetközileg is számon tartják, sőt, elismerik a magyar válogatottat. Az már kevésbé volt örömteli, hogy betegségek, más versenyek és sérülések hátráltattak bennünket, így a tizenkét fős keretből mindössze hatan tudtunk Mariborba utazni és megküzdeni a a többiekkel - mondta elöljáróban a civilben jogászként dolgozó, több sportágban is eredményes sportoló.

A körülmények sem voltak ideálisak, a szállás nem igazán volt akadálymentes, a csapatnak a kellemetlenségek mellett valódi nehézségeket is le kellett küzdeni - és nem csak a pályán.

De a két pécsi, két miskolci, a nyíregyházi és a soproni sportolóból álló magyar csapat végül minden akadályt leküzdve - és ezt most szó szerint is lehet érteni -, kiállt az ellenfelekkel. A torna kedvenceivé váltak egyrészt hihetetlen küzdeni tudásukkal, másrészt szép kosárlabdajátékukkal.

- Az első mérkőzésen megbosszulta magát, hogy egyetlen cserénk volt, s ezért visszafogottabban játszottunk, próbáltunk erőt tartalékolni ebben a szokatlan helyzetben, így sajnos alulmaradtunk. Lelkileg nem tett jót a vereség, a második mérkőzésre mégis úgy álltunk ki, hogy ki kell préselni magunkból az utolsó tartalékokat is. De ezúttal sem volt szerencsénk: centerünk széke egy ütközést követően annyira megsérült, hogy már csak a mérkőzés legvégén tudott újra pályára lépni. Nekem defekt miatt kétszer is le kellett jönnöm a pályáról. Talán mutatja az elszántságunkat, hogy ennek ellenére majdnem győztünk... Az utolsó másodpercben dobott kosarunkkal miénk lett volna a meccs, de nem adták meg, így egyetlen ponttal végül kikaptunk. A harmadik mérkőzés keménynek ígérkezett, végig fej-fej mellett haladtunk, az utolsó nagy hajrában azonban sikerült nekem is több helyzetet értékesíteni, el tudtunk szakadni az ellenféltől és végül bezsebelni egy már nagyon megérdemelt győzelmet - számolt be az izgalmakról dr. Bihari Csaba.