Huszonhárom csapat 134 versenyzője (17 különböző nemzet képviseletében, közte 25 magyar bringással) állt rajthoz a budapesti Carl Lutz rakparton, hogy nekivágjon a 138 kilométeres távnak és a többi között Telki, Zsámbék, Bicske, Csákvár, Bodajk, Csetény és Ravazd érintésével megérkezzen Pannonhalmára. A befutóra a főapátságig vezető, helyenként 15 százalékos meredekségű, jó részén térköves emelkedő tetején került sor a kaptató második megmászása után.

Az Epronex-Hungary dél-afrikai versenyzője, Byron Munton nyitotta meg a szökések sorát, majd volt benne eltekerési kísérletben a 2021-ben harmadik, kétszeres magyar bajnok Filutás Viktor (Karcag Cycling) is, miközben az első óra átlaga 42,54 kilométer/óra volt. Végül kilencen tudtak eltempózni a mezőnytől, ebben a csoportban ott volt a többi között az Epronexet erősítő Karl Ádám, illetve a cseh Martin Voltr, aki viselte a sárga trikót a májusi Tour de Hongrie-n.

A jelentős előnyt kialakító, több mint tíz perccel a mezőny előtt haladó élcsoport a bencés monostorig vezető első mászásnál szétszakadt, Voltr és Tilen Finkst eltávolodott a többiektől, az Adria Mobil szlovén versenyzője – Peák Barnabás csapattársa – meg is nyerte a versenyt. Legjobb magyarként Karl hetedik lett bő másfél perc lemaradással, a mezőnyből a legelőkelőbb helyet a tizedikként célba érő, két éve harmadik, friss időfutambajnok Peák szerezte meg.

Karl leszögezte: fontos volt, hogy a csapattal kontrollálták a szökéseket és már az elejétől fogva benne tudtak lenni. Felidézte: az oldalszelezős résznél széthullott a mezőny nyolcvan kilométer elteltével, ekkor elöl maradtak hárman, majd még zárkóztak fel rájuk, így alakult ki a szökevénycsoport.

"Fáradt volt a mezőny, éreztem, hogy jó lehetőség lehet. Láttuk, hogy ha mi kilencen összedolgozunk, az jó szökés lehet. Viszonylag gyorsan nagy előnyre tettünk szert, és mivel tudtam, hogy hazaérhetünk, be is forogtam" – fogalmazott Karl. Mint mondta, a rendkívüli melegben folyamatosan jártak vissza frissítőért a csapatkocsikhoz, a hőség és a szél is nehezítette a versenyt.