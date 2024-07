A klub honlapján jelent meg Molnár Mártonnal egy cikk.

– Hogy telik a nyár, mivel tölti a hosszú pihenőt?

– Igazi pihenés egy hétig volt a szezon után. Azóta – természetesen a szakmai stábbal előzetesen egyeztetve – folyamatosan edzem magam.

– Milyen jellegű edzésmunkát végez?

– Olyanokat, amelyekre nagy szükség van. de szezon közben nem nagyon van rá mód. Ebbe több minden beletartozik, sportspecifikus fejlesztő edzéseket végzek, van benne kondicionális jellegű munka, és most van mód nagyobb súlyokkal, valamint a robbanékonyság fejlesztésén dolgozni, de egyéni, technikai képzés jellegű edzéseim is vannak.

– Időben ez mennyit jelent?

– A program változatos, hétköznapokon napi egy edzésem van, hétvégente viszont pihenek. Persze ez sem heverészés, szeretem a természetet, az erdőket járni és horgászom is.

– Úgy tudjuk, a pihenő alatt nem akármilyen élményben is volt része.

– Az unokatestvérem nyert egy játékon, így sikerült jegyeket szereznie a magyar-skót Európa-bajnoki futballmeccsre. Elhívott magával, sikerült tehát eljutnom egy meccsre. Kiskoromban egyébként én is fociztam is, ma inkább a nemzetközi futballt követem. Cristiano Ronaldo győzni akarása, alázata, ahogy ilyen idősen is mindent alárendel annak, hogy a lehető legjobb formában játsszon, ahogy figyel a táplálkozására, a regenerálódására, az nagyon tetszik, mondhatnám, példaértékű. Ami a skótok elleni meccset illeti, nagy örömömre jó néhány soproni szurkolóval találkoztam a stadionban. A mérkőzésen elég óvatosan játszottak a csapatok, nem volt túl látványos a meccs. Aztán Varga Barnabás sérülése mindent megváltoztatott. A sérülésnél éppen olyan helyen ültem, ahonnan látszott, hogy elvesztette az eszméletét és mozdulatlanul feküdt, két kezével a teste mellett. Furcsa és érthetetlen volt számunkra, hogy az orvosi stáb miért és mire várt, és hogy csapatkapitányunknak, Szoboszlainak kellett elindítani az egész folyamatot. Miután Vargát elvitték a pályáról, onnantól kezdve lett olyan a játék, ahogy az elejétől fogva reméltük. Ami pedig Csoboth Kevin győztes gólját illeti, azt a stadionban megélni elképesztő volt. Hogy az milyen érzés volt nekünk, magyaroknak ott a helyszínen, azt nem nagyon lehet elmesélni, ahhoz ott kellett lenni...

