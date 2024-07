Negyedikként a dán válogatott irányítója, a 26 éves Kristina Jörgensen adott interjút, aki az előző két évet a francia bajnok Metznél töltötte. A zöd-fehérek új játékosa már érkezése előtt kifaggatta válogatott csapattársait Per Johanssonnal kapcsolatosan, a videóból pedig nemcsak az derül ki, hogy miért a 20-as mezt választotta, de az is, milyen új hobbiba vágott bele nem is olyan régen.