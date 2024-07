Az olimpiára négy tornászunk kvalifikálta magát: a nőknél Bácskay Csenge, Czifra Bettina Lili és Kovács Zsófia, a férfiaknál Mészáros Krisztofer. Utóbbi „vette fel” Párizsban a munkát elsőnek. A Győri AC talajon Európa-­bajnoki ezüst- és bronzérmes, és csapatban is Eb-harmadik tornásza kedden a francia főváros harmadik számú repülőtere, a két űrrakétával szegélyezett Le Bourget mellett elterülő expó­területen edzett. Edzője, Szűcs Róbert minden egyes nekifutást és gyakorlatot levideózott a táblagépével, majd tanítványával nyomban megnézték, milyen volt kívülről.

„Mindent megcsináltam, amit meg kellett, fél gyakorlatokat végeztem és elemeket. Jó formában érkeztem, kellemesen érzem magam – idézte Mészárost még a gyakorlást követően az olimpia.hu. – Hétfő este csak egy órácskát edzettem, bemozgattam magam az egész napos utazás után, jól is esett. Most tudtam jobban megnézni a szereket, ám ugyanazt tapasztaltam, mint otthon, hiszen ugyan­olyan márkájúak a szerek, csak a színek mások.”

Mészáros beszélt a kézsérüléséről is, amit apróságnak minősített, olyasminek, ami nem zavarja a sportolásban:

„Lovon van egy elem, amelynél be kell nyúlnom a két kápa közé. Azoknak a talpa elég éles, ha rányúlok tenyérrel, akkor felsérti. Ám ez semmiség.”

Első számú férfi tornászunk elmondta még, hogy a hétfő délutáni érkezés és a kedd dél­előtti edzés között nem sokat látott a faluból, habár azt máris észrevette, hogy az egyik kávés világmárka külön sarkot üzemeltet, úgyhogy gyorsan ivott is egy finom kávét. A nagyobb felfedezőtúrák azonban csak később jönnek.

„Nagyon örülök, hogy ennyi sportolóval lehetek együtt a világ legjobbjai között” – tette még hozzá Mészáros, aki szerdán már a verseny helyszínén, a Bercy csarnokban gyakorolhatott.

„Most fogom látni először, de mindenki azt mondja, hogy nagyon jó hangulat szokott ott lenni” – jegyezte meg korábban Mészáros, aki nem csalódott.

A magyar szövetség szerdai tájékoztatása szerint a Győri AC versenyzője végig kiegyensúlyozott volt, kisebb hibák ugyan becsúsztak, de ezeket szombatig igyekszik kijavítani.

„Sikeres pódiumedzésen vagyunk túl, minden rendben ment. Kellő mennyiségű idő volt az egyes szerekre. Kisebb hiba gyűrűn és talajon volt, ezeket kell szombatig még javítani. Krisztofer egyébként nyugodt és kiegyensúlyozott volt végig, nagyon nem görcsölt rá első olimpiai pódiumedzésére. Most két napig könnyített edzések következnek, aztán szombaton jöhet a selejtező” – foglalta össze a szerdai napot edzője, Szűcs Róbert.