A tréningre a Le Bourget-i televíziós központ tőszomszédságában kialakított edzőteremben volt lehetősége. Az egyéni összetettben szereplő Mészáros elemeket, gyakorlatrészeket próbálgatott, sorrendben korláton, nyújtón, talajon, lovon, gyűrűn és ugrásban. A pódiumedzés szerdán lesz az ötkarikás versenyhelyszínen.

A talajon Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, és csapatban is Eb-harmadik tornász az MTI-nek elmondta, hogy a bal tenyerén a hüvelykujja töve lólengés közben némileg megsérült.

"Van egy elem, amely során be kell nyúlnom a két kápa közé. A kápának a talpa elég éles, és ha arra rányúlok tenyérrel, akkor megsérti a kezemet. Ezt csak egy kisebb problémának mondanám, sokszor előfordul, úgyhogy nem érdekes" - nyilatkozta.

Hozzátette, viszonylag nagy jelentősége van a keddi gyakorlásnak, mert hétfőn a megérkezés után, este egy órát sem tudott edzeni, csak egy-két szeren ment végig. Most tudott igazán jól megismerkedni a szerekkel, amelyek ugyanolyan márkájúak, mint otthon. A pódiumedzés kapcsán elmondta, ott lesz lehetősége megszokni a fényeket és a környezetet. A Bercy Csarnokban még sosem járt, mert bár minden évben rendeznek ott világkupaversenyt, de azokra nem jutott el.

"Most fogom látni először, de mindenki azt mondja, hogy nagyon jó hangulat szokott ott lenni" - jegyezte meg.

A keddi edzését jónak érezte, és mindent megcsinált, amit kellett. Teljes gyakorlatot ezúttal nem végzett, csak fél gyakorlatokat és elemeket.

"Úgy gondolom, jó formában érkeztem ide, aztán majd szombaton meglátjuk" - nyilatkozta.

Hangsúlyozta, kellemesen érzi magát, és inkább izgatja, mintsem nyomasztja a nagy forgatag.

"Nagyon örülök, hogy ennyi sportolóval együtt edzhetek, és itt lehetek a legjobbak között. Izgatottan várom, hogy mit hoz a szombat" - szögezte le.

A 22 éves győri sportoló a megnyitó utáni napon, szombaton szerepel majd a selejtezőben, amelyben korláton kezd. Az egyéni összetett döntőjét jövő szerdán rendezik, a szerfinálékra pedig augusztus 3. és 5. között kerül sor a Bercy Arénában.

Az egyéni összetett 24-es fináléjába nemzetenként legfeljebb két versenyző juthat be, míg a szerenkénti döntőkre ugyanez érvényes a legjobb nyolc tornászt tekintve.