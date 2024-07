„Az edzések mellett rendszeresen vannak versenyszimulációk, amikor teljes gyakorlatokat csinálok. Úgy érzem, jól alakul a formám és a felkészülésem is. Egy-két gyakorlatom változott az Eb óta, lólengésben például betettünk egy plusz elemet, korláton szintén, így ott 6,1-ről, 6,4-re változott a kiinduló pontszámom. A nyújtó kiindulóját is feljebb vittük, 5,5-ről 5,7-re. Talajon maradt az Eb-érmes gyakorlatom.” – számolt be Mészáros, aki hozzátette: alig várja már a kiutazást.

„Életem első olimpiai szereplése lesz. Szinte azt érzem, hogy túl lassan telik az idő, már szeretnék ott lenni Párizsban, bemutatni a gyakorlatokat. Még soha nem versenyeztem ennyi ember előtt. A célom az, hogy 27-én a selejtezőben jó gyakorlatokat tudjak bemutatni, és nagyon jó lenne ott lenni az egyéni összetett, és a talaj döntőjében is.”

Szűcs Róbert kiemelte, egészséges várakozás tölti ki a mindennapjaikat.

„Jó érzés szembenézni a feladattal. Becsülettel végigcsináltuk az elmúlt olimpiai ciklust, és azt látom Krisztoferen, hogy most már az olimpiával kel és Párizzsal fekszik” – jegyezte meg Szűcs Róbert, Mészáros Krisztofer edzője, aki egyben a férfi tornászok vezetőedzője is.