Vén Balázs első helyen végzett az idei K&H Egyetemi E-sport Kupa EA Sports FC 24 Challenge versenyén, az Országos Egyetemi EA FC ’24 versenyen, és az Országos Gaming Expo - OGEX 2024 EA Sports FC 24 OPEN országos versenyében is az első helyet tudhatta magáénak. A Boresz Akadémia játékosa a nemzetközi mezőnyben is sikert sikerre halmoz: a V4 University EA FC 24 Cup versenyén, illetve a Magyar E-sport Válogatott kerettagjaként az eAdriaticLeague Finals 2024 döntőjében egyaránt első helyezést ért el.

Ez még csak az első éve e-sportolóként, ilyen kiemelkedő teljesítményhez – akárcsak a hagyományos sportok esetében – a tehetség mellett rengeteg gyakorlás és elhivatottság szükséges.

„Hatéves korom óta rajongok a fociért, két éve azonban a virtuális kapukra kezdtem fókuszálni, az „offline foci” pedig megmaradt testmozgásnak. A motivációt a menedzserem, a többszörös magyar válogatott Borkai Ádám (játékos nevén Boresz) és a külföldi e-sport játékosok adják. A cél ezért nem más, mint az idei szezon hátralévő két hazai versenyének megnyerése után a nagy nemzetközi tornákon is megmérettetni magamat, és az első válogatott szereplésemhez hasonlóan trófeákat gyűjteni Magyarországot képviselve” – avat be minket a részletekbe Vén Balázs, aki még csak 21 éves.

Egy ennyire fiatal sportág esetében azonban időnként nemcsak az ellenféllel, hanem az előítéletekkel vagy információhiánnyal is meg kell küzdeni, Balázs azonban hamar eloszlatja a félreértéseket: „Az 1v1 játékok esetében az egyéni felkészülés és a saját taktikák kialakítása az elsődleges, azonban az EAFC (volt FIFA) közösség tagjai kifejezetten aktívak, jóban vannak, tanulnak egymástól. Fontos, hogy egymást előre vigyük és fejlődjünk, ezért a bajnokságok mellett együtt edzünk, egymás ellen gyakorlunk.”

A csapat, a közösség fontossága mellett a fizikai állóképesség fejlesztését is szem előtt tartja az e-sportoló: „Bár tény, hogy egy szellemi sportról van szó, ezért a versenyekre felkészülés nagyrészét az online játék teszi ki, emellett azonban versenyszinten a fizikai erőnlét is sokat jelent. A hagyományos fociedzések mellett ezért edzőterembe is rendszeresen járok azóta, amióta e-sportolok” – avat be a felkészülés részleteibe a sportoló, akinek az eddigi eredményeihez az is nagyban hozzájárulhatott, hogy nem kifejezetten ideges típus. A versenyhelyzetekben is pillanatok alatt képes rendezni a gondolatait, és merőben új, váratlan taktikát vagy játékost behozni, hogy meglepje az ellenfelét.