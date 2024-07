Gyirmót FC Győr – CS Unirea Ungheni (Nyárádtő) 2-1 (1-0)

Felkészülési mérkőzés, Gyirmót, 110 néző. V.: Pintér.

Gyirmót: Hársfalvi – Lányi B., Hudák D., Csörgő, Helembai (Hajdú) – Hudák M. (Kiss N.) – Horváth R. (Miknyóczki), Katona, Madarász (Kovács D.), Ugrai (Ominger B.)– Adamcsek (Pyshchur). Vezetőedző: Tamási Zsolt.

Unirea Ungheni: Geanta – Chintes, Savin, Popa, Barstan – Horisa, Tihonen, Cruuceru, Bírnoi – Handuc, Astafei. Vezetőedző: Tudor Eusebiu Julian

Gólszerző: Ugrai (1-0) a 4., Magyari (1-1) a 77. percben

Célegyenesbe érkezett a 2024-2025-ös bajnoki szezonra történő felkészülés, a szombati utolsó edzőmeccsen a román élvonalba frissen

feljutott CS Unirea Ungheni volt a hazaiak ellenfele.

Az első lehetőségéből megszerezte a vezetést a Gyirmót, amikor a balösszekötő helyénél buktatott Lányi elleni szabálytalanságot követően Ugrai jobbal kitűnően csavart a kapu jobb oldalába. 1-0. Ezt követően Katona, majd a másik oldalon Cruceru került közel a gólszerzéshez, de mindkettő lövése után a kapufa volt a védekező csapatok segítségére. A játékrész döntő hányadában a hazaiak irányították a játékot, a záró percekre feljavult a román újonc, de a hálók már érintetlenek maradtak.

Fordulást követően is maradt a jó iramú játék, mindkét oldalon adódtak kisebb lehetőségek a gólszerzésre, de a fokozatos cseréknek köszönhetően a vendégek is többször kerültek a hazai kapu előterébe. Ezek egyikénél sikerült is egyenlíteniük, amikor egy jobb oldali akció végén a hosszú saroknál érkező Magyari lőtt a gyirmóti kapuba. 1-1. A találkozó fontos záró pillanata ismét a hazaiaké volt, amikor a bal oldalon felzárkózó Miknyóczki remek lövése után a labda a védő lába között utat talált a kapu jobb oldalába (2-1), amivel meg is tudták nyerni a mérkőzést.

Tamási Zsolt: - Teljes mértékben megfelelt ez a kilencven perc a bajnoki főpróba követelményeinek. Természetesen jó győzelemmel belemenni a bajnokságba, bár azt gondolom, ennek kicsi a jelentősége. Ismét voltak bíztató jelek, de vannak javítani valók is. Fizikailag erős, kultúráltan, jól futballozó, labdabiztos csapat ellen egy iramában és színvonalában is kiváló mérkőzés játszottunk.