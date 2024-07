Ez lehet előny, lehet hátrány a játékosok és a szurkolók részére, de úgy vélik a helyiek, hogy amíg egy remek közösséget tudnak kialakítani, majd egybe tartani, és az párosul a jó eredményekkel is, akkor nem végezhetnek rossz munkát.

Az elmúlt bajnokság végén a felnőttek bajnoki címet szereztek, míg a tartalékcsapat a második helyen végzett. Más csapatokkal ellentétben a tartalék gárda átlagéletkora 20-22 év között van, akiket szeretnének egybetartani, hogy a felnőttek részére meglegyen a merítési lehetőség. Ez annál, is inkább indokolt, mert a tartalékbajnokság gólkirálya is farádi játékos, Németh Balázs lett 38 találattal.

Benkő Zoltán, a farádi egyesület elnöke sok teendője mellett is igyekszik a szükséges feltételeket biztosítani a csapat számára, amely anyagilag, és egyéb területen is stabil lábakon áll.

„Természetesen nagyon örülünk az idei újabb bajnoki aranyéremnek is, amiért köszönet ját az egész csapatnak, a vezetőknek és a szurkolóknak egyaránt – értékelt az elnök. – Nem volt kimondott célunk a bajnokság megnyerése, azt gondoltuk, hogy az első három hely valamelyikének megszerzése már jó eredménynek számít. Azt szeretnénk elérni, hogy legyen nálunk egy jó közösség, a fiúk élvezzék a játékot és szeressék azt, amit csinálnak. Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a csapat, amihez kellett az is, hogy elkerültek bennünket a hosszabb idejű sérülések, és tavasszal már mentálisan is jobbak voltunk, mint korábban. Döntetlen nélkül hoztuk le a bajnokságot, az őszi két vereség mellé tavasszal mindössze a záró fordulóban, már ünnepi hangulatban csak a Himodtól szenvedtünk el egy vereséget.”

Természetesen sokat mondanak a statisztikai adatok is, hiszen a 30 bajnoki mérkőzésből 27 alkalommal győztesen jött le az együttes a pályáról, játékosai 142 gólt szereztek, és mindössze 32 gólt kaptak. A csoport gólkirályi címét is farádi játékos, Szilágy Bendegúz szerezte meg 31 góllal. Fegyelmezettségükre jellemző, hogy a 30 mérkőzésen nem volt egyetlen kiállítás sem a csapatból.

A hogyan továbbról, a csapat jövőjéről pedig Benkő Zoltán így nyilatkozott:

„A legfőbb célunk, hogy a csapat gerincét egybe tartsuk. A visszavonuló játékosaink mellett lehet ugyan egy-két távozó, de helyüket a tartalékcsapatból és a környékbeli fiatalokból szeretnénk pótolni. Az edzői feladatokat továbbra is korábbi edzőnk, Soós Márk látja el, akinek munkájával maradéktalanul elégedettek vagyunk. Éppen a fiatal szabályok miatt nem vállaljuk a megyei másod osztályban való indulást, mert az ezüstérmes tartalék csapatunk zömét nem akarjuk szélnek ereszteni, a náluk idősebb játékosoknak pedig szeretnénk továbbra is sportolási lehetőséget biztosítani.”

