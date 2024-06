Minden évben érzem annak a súlyát, hogy csapatkapitány lehetek – vallja Tóth Eszter.

Fotó: Mészely Réka

– Többen is távoznak most a klubból, mégpedig kulcsfigurák…

– Ezt nagyon rosszul éltük meg. Év közben, amikor hallottuk, kik szeretnének továbblépni, vagy átigazolni, vártuk, mi lesz ennek a végkimenetele. Nagyon sajnáljuk a távozókat, hiszen fontos láncszemek hagyják el a csapatunkat. De bízunk abban, hogy jövőre is egy jó csapategységet tudunk felépíteni, könnyen befognak illeszkedni az újonnan érkezők. Volt, aki már járt itt, a többiekkel még nem találkoztam, a magyar játékosokat ismerem.

– A te életedben mennyire volt egyértelmű, hogy kézilabdázó leszel? Nem volt kikacsintgatás más sportág irányába?

– Egyszer majdnem elmentem vízilabdázni, mert a tesóm vízilabdázott, és elhívott engem egy edzésre. De annyira nem tetszett nekem ez a közeg, kicsit nehezen mozogtam a vízben. Talán egy edzésen voltam, de az annyira nem fogott meg. Mindig is a kézilabda volt a szerelmem.

– Ha nem kézilabda, nincs edzés vagy éppen meccs, mivel töltöd a szabadidődet?

– Szeretek színházba járni, olvasni, tanulni, csak családdal, barátokkal lenni. Igazából mindegy, csak tudjak kikapcsolni, elvonatkoztatni a kézilabdától. Aki maximalista vagy perfekcionista, kell is az, hogy kicsit kikapcsoljon az agy, hogy aztán újból száz százalékosan tudj koncentrálni a feladatodra.

– És hol tudsz igazán kikapcsolni?

– A lényeg az, hogy én nem szeretek otthon ülni. Engem nyom a négy fal. Feltölt, ha kimozdulok, a barátaimmal vagyok, akár egy jó kávéra, egy jó beszélgetés is ki tud kapcsolni. Szeretek a családommal is lenni. Testvérem októberben adott életet első kisfiának, vele is imádok játszani.

– Azt már említetted, hogy a Mosonmagyaróvári Kézilabda Klubban maradsz két évig. De meddig látod magad ebben a sportágban?

– Én azt az egy mondatot fogalmaztam meg magamnak, hogyha nem fogom már élvezni, hogy meccset játszom, akkor abba fogom hagyni. Annak nincs értelme, hogy ebben szenvedjek. Ezt egyelőre még nem érzem. Ez a két év még biztos, aztán a többit meglátjuk.