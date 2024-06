Június 7., péntek:



M4 Sport

9.35: Atlétika, Európa-bajnokság, Róma

17.00: Birkózás, nemzetközi rangsorverseny, Budapest

18.30: Atlétika, Európa-bajnokság, Róma

19.25: Forma-1, Kanadai Nagydíj, 1. szabadedzés

21.00: Vízilabda, férfi Bajnokok Ligája, döntő

22.30: Atlétika, Európa-bajnokság, Róma

23.00: Forma-1, Kanadai Nagydíj, 2. szabadedzés



Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti



Sport 2

11.00: Biliárd, pool-világbajnokság, Dzsidda

19.00: Darts, Nordic Masters, Koppenhága



Eurosport 1

14.00: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs



Eurosport 2

15.25: Kerékpár, Critérium du Dauphiné, 6. szakasz

20.00: Golf, PGA Tour, The Memorial Tournament, 2. nap



Spíler 1

17.30: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Csehország-Málta

20.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Anglia-Izland



Spíler 2

18.00: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Örményország-Kazahsztán

20.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Németország-Görögország



Arena4

20.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Lengyelország-Ukrajna



Match4

20.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Skócia-Finnország



Június 8., szombat:



M4 Sport

10.05: Atlétika, Európa-bajnokság, Róma

18.00: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Magyarország-Izrael

22.00: Forma-1, Kanadai Nagydíj, időmérő edzés



M4 Sport+

17.00: Birkózás, nemzetközi rangsorverseny, Budapest

18.00: Atlétika, Európa-bajnokság, Róma



Sport 1

14.45: Kézilabda, férfi BL, elődöntő, Magdeburg-Aalborg

17.30: Kézilabda, férfi BL, elődöntő, Barcelona-Kiel



Sport 2

14.00: Autósport, TCR, Mid-Ohio, 1. futam

19.00: Darts, Nordic Masters, Koppenhága

23.15: Autósport, TCR, Mid-Ohio, 2. futam



Eurosport 1

12.30: Motorsport, hosszú távú világbajnokság

14.30: Tenisz, Roland Garros



Eurosport 2

13.05: Kerékpár, Critérium du Dauphiné, 7. szakasz

15.00: Motorsport, hosszú távú világbajnokság

21.30: Golf, The Memorial Tournament 3. nap



Spíler 1

18.00: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Svájc-Ausztria

20.00: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Belgium-Luxemburg



Spíler 2

18.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Portugália-Horvátország

21.30: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Spanyolország - Észak-Írország



Arena4

13.30: Autósport, DTM, Zandvoort, 1. futam

16.15: Kamion, Eb, Slovakia Ring, 2. futam

19.30: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Dánia-Norvégia

21.45: MMA, Hexagone 18., Toulouse



Match4

13.10: Kamion, Eb, Slovakia Ring, 1. futam

15.00: Salakmotor, egyéni Európa-bajnokság, Debrecen

18.00: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Svédország-Szerbia

21.00: Amerikaifutball, UFL, elődöntő, Birmingham Stallions-Michigan Panthers



Június 9., vasárnap:



M4 Sport

9.00: Atlétika, Európa-bajnokság, Róma

16.00: Labdarúgás, NB III-as osztályozó, Békéscsaba-Tatabánya

20.00: Forma-1, Kanadai Nagydíj, futam



M4 Sport+

17.00: Birkózás, nemzetközi rangsorverseny, Budapest

20.00: Atlétika, Európa-bajnokság, Róma



Sport 1

2.00: MMA, UFC Fight Night, Louisville

14.45: Kézilabda, férfi BL, bronzmérkőzés

17.15: Kézilabda, férfi BL, döntő



Sport 2

15.15: Kerékpár, svájci körverseny, 1. szakasz



Eurosport 1

11.30: Tenisz, Roland Garros



Eurosport 2

12.00: Motorsport, motokrossz, Lettország MX2 1. futam

13.05: Kerékpár, Critérium du Dauphiné, 8. szakasz

15.00: Hegyikerékpár, Downhill Leogang

18.30: Golf, The Memorial Tournament 4. nap



Spíler 1

20.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Olaszország - Bosznia-Hercegovina



Spíler 2

21.15: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Franciaország-Kanada



Arena4

2.00: NASCAR, Xfinity, 14. futam

12.40: Kamion, Eb, Slovakia Ring 3. futam

15.45: Kamion, Eb, Slovakia Ring 4. futam

16.30: Autósport, DTM, Zandvoort, 2. futam

21.30: NASCAR, Cup Series, 16. futam



Match4

20.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Szlovákia-Wales

1.00: Amerikaifutball, UFL, elődöntő, St. Louis Battlehawks-San Antonio Brahmas