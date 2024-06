Hétfőn a szurkolókkal, kedden a szponzorokkal búcsúztatta az évet az Audi-ETO női csapata, mely a most zárult szezonban idehaza bajnoki és Magyar Kupa-ezüstérmet, a Bajnokok Ligájában viszont aranyérmet szerzett. Az európai kupasorozatban hatodik alkalommal végzett az élen a győri gárda.

Érthetően így jó hangulatban telt mindkét esemény. A támogatóknak tartott rendezvényen Endrődi Péter, a klubot működtető kft. ügyvezetője beszédében elmondta: „Ha hiszünk valamiben, és ezért teszünk is, akkor az álmok valóra válnak. A BL-serlegért évek óta küzdünk, és most ez a csapat, ez a stáb felért a csúcsra. Vallom azt, hogy ilyenkor nem az elveszített címeken kell keseregni, hanem annak kell örülni, amit megnyertünk. A csúcson alázatosnak és büszkének kell lenni. Köszönet jár mindenkinek, legyen az kicsi vagy nagy szponzor, támogató, mert nélkülük most nem állnánk itt a hatodik BL-sikerrel. Külön kiemelném két főtámogatónkat, Győr városát és az Audit. Ők biztosítják a stabilitást a klubnak. Az elemzésnek nincs még itt az ideje, most az ünneplés és az elköszönés a fontos. Ugyanakkor el kell mondanom, a szezon közben az egyik legnehezebb döntést kellett meghozni, sosem könnyű az edzőcsere, különösen nem a világ egyik legjobb csapatánál. A döntést nem nekünk kell minősíteni, de ezúton is köszöntöm edzőinket: isten hozta nálunk Per Johanssont és Uros Bregart. Az utolsó hétből egy momentumot emelnék ki, a nemzeti színház előadást szervezett nekünk, a lelátón az utánpótlás-játékosaink és szurkolók foglaltak helyet, és ismét megtapasztalhattuk, milyen az ETO-családhoz tartozni. Ez olyan erőt adott a csapatnak, ami a Final Fouron csúcsosodott ki. Meggyőződésem, hogy ilyen háttérrel nincs még egy klub a világon. A legfontosabb, hogy a BL-kupa itthon van, és hisszük, hogy itt van jó helyen.”