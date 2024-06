Az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő Kopasz – aki már a párizsi játékokra készül – előfutam-győztesként került a fináléba, ahol mindenki azt várta, hogy a világbajnok portugál Fernando Pimentával meccsel majd az aranyéremért. Sokáig úgy tűnt, ez így is lesz, ketten már a rajt után kiváltak a mezőnyből és sokáig fej fej mellett haladtak. A győriek 26 éves kajakosa 500 méternél minimális előnnyel vezetett, majd 750 méternél már tetemesebb volt ez az előny. Úgy tűnt, Kopaszt senki nem állíthatja meg, a hajrá azonban váratlan fordulatot hozott, feltűnt a 9-es pályán lapátoló fehérorosz Aleh Jurenyija, aki meglepte Kopaszt, és végül előtte haladt át a célvonalon. A hazai kedvencnek ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel.

Az egy hónappal korábban olimpiai kvótát szerzett Takács Kincső most az Európa-bajnokságon is rajthoz állt C I 200 méteren. A rajt után kisebb hátrányt halmozott fel, majd egészen a táv végéig harcolt a harmadik helyért végül nem sikerül megszereznie a bronzérmet.