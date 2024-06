Új vezetőedzőnkkel először két évvel ezelőtt találkoztam, amikor szintén edzőt kerestünk. Már akkor jó benyomást keltett bennem, illetve szakmailag is jó véleményeket hallottam róla, de Mátét akkor már egy szóbeli megállapodás a Honvédhoz kötötte. Szakmaisága, pedagógiai érzéke és intelligens személyisége megfelelő jelöltté teszi őt a vezetőedzői pozícióra. Azonban egy számára idegen közegbe, új arcok közé érkezik, ezért arra kérek minden szurkolót, klubszimpatizánst, hogy támogassuk, segítsük őt úgy, ahogy azt az előző szezonban is tette mindenki. Abban biztos vagyok, hogy a csapat jövőre is mindent meg fog tenni a sikerért, ahogy vezetőedzőnk is keményen fog dolgozni napról napra stábjával együtt. Hétfőn újra edzésbe állnak játékosaink, hamarosan pedig újabb komoly bejelentésekkel jelentkezünk majd.