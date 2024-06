Véget értek a 2023/24-es évad bajnoki sorozatai. A győri vízilabdázók 11 bajnokságba neveztek be 2023 nyarán. A versenyeztetési rendszerben nem változtattak a korábban kialakított struktúrán.

Az előkészítés, a felkészítés a Dunántúli Vízilabda Liga bajnoki sorozataiban történt, nevezetesen a baby I (U10), a DVL gyermek IV (U11), a DVL gyermek III (U12), a DVL gyermek II (U13) és a DVL serdülő (U16) fiú bajnokságok. Ezekkel a sorozatokkal készülnek a gyerekek az országos bajnokságokra. Az országos utánpótlás korosztálynál mind a két nemben indított csapatokat, ahogy már több éve. A lányok a gyermek (U15), a serdülő (U16) és az ifjúsági (U18), a fiúk ugyanezen korcsoportokban az A2 bajnokságban játszották végig a szezont.

Petrovai Márton (a kép jobb szélén) csapatai jól szerepeltek.

A versenyző csoportok mellett nagy figyelmet fordítottak a klubnál az előkészítő korosztályok foglalkozásaira. Szép számmal jelentkeztek a gyerekek és három uszodában is szerveztek edzéseket. Több mint 150 gyerkőc – fiúk és lányok – kezdte elsajátítani a sportolás alapjait, az úszást. Az alapoktól három havi dekádokba osztották a szakemberek a felkészítési tervet, amit aztán teszteltek is, hogyan sikerül megvalósítani. A dekádok végéhez közeledve bemutatóedzéseken nézhették meg a szülők gyermekük fejlődését. A tavaszi időszakban már a kisvízesek is labdát foghattak a kezükbe, a játék örömét is becsempészték az úszás mellé. Debreceni Nóra fogja össze a két úszóedző és az öt úszóoktató munkáját.

A DVL-korosztályoknál a babycsapat minden évben újjáalakul, minden évben új gyerkőcök kezdik tanulni a mérkőzéseket is. Nekik szintén Debreceni Nóra irányítja a felkészülést és tanítgatja a sportág alapfogásait. Nagyszerűen összekovácsolódtak a szezon végére, az edzések látogatása is egyre inkább aktívabbá vált.

A DVL gyermek IV- és III-csapatban Truszka Levente kezei alatt készülnek a gyerekek. Ezekben a korosztályokban tovább fejlődik a vízilabda tanulása, már sokkal inkább a „rendes” szabályrendszer szerint játsszák a mérkőzéseket. Havonta egy vagy két bajnoki fordulón vettek részt és látszik a fejlődés, napról napra többet tudnak a játékról, és már a munkát is hajlandók beletenni a fejlődés érdekében. Mindkét csapat az 5. helyezést érte el bajnokságában.