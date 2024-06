A sportág győri hívei a hagyományoknak megfelelően a Tulipános-iskolában a röplabdás emlékfalnál tartják évzárójukat. A 60 éves győri röplabdázás alkalmával Harnisch László, Iván Tibor és Zsegora József, a hetedik évtized után Csányi Mária, Stenzel Károly, Ströck Mátyás és Szabó István nevét örökítették meg az emléktáblákat állítók.

Idén csütörtökön 14 órától gyűlnek össze, az eseményre várják a régi idők és napjaink győri röplabdásait is.

Az ünnepségen megjutalmazzák a helyi diákolimpiák legjobbjait, valamint átadják az év játékosainak járó díjakat is.

A vármegyei szövetség májusi tájékoztatójából kiderül többek között, hogy a Nemzeti Bajnokságban szereplő csapataink közül a Széchenyi ESE nők az NB II-ben a középmezőmyben végeztek, a férfiak ellenben a dobogón zártak.

Az utánpótlás korosztályokban több csapat ért el szép eredményeket, Győrön kívül Sopron, Mosonmagyaróvár, Ikrény, Sopronhorpács együtteseit is megtaláljuk a mezőnyben.