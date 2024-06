Áprilisban számoltunk be arról, hogy Sipőcz Richárd, a győri Széchenyi Egyetem SE hétszeres utánpótlás Európa-bajnoka a linzi Grand Prix-viadalon az első fordulóban a bahreini Azamat Csocsajev ellen olyan szerencsétlenül esett a vállára, hogy ízületi sérülést szenvedett. Akkor még nem érzékelte, hogy nagy a baj, végigküzdötte a találkozót, de a 23 éves dzsúdós hetekig harcképtelen volt. Időközben az is eldőlt, hogy az idei olimpia álom marad a sportoló számára.

Sipőcz Richárd számára a párizsi olimpia egy sajnálatos sérülés miatt álom marad.

Fotó: Dömötör Csaba

„A bal vállam ízületében szakadt el egy szalag” – mondta akkor Sipőcz, aki az Európa-bajnokságot kénytelen is volt kihagyni, májusban, az Abu-Dzabiban rendezett olimpiai kvalifikációs világbajnokságon viszont ott volt, és a 32 között kikapott a holland Jelle Snippétől.

Mint kiderült, ez volt az utolsó meccse a győriek kiválóságnak, mert a sérült válla nincs olyan állapotban, hogy tatamira lépjen. Mivel a vb után már nem állt olimpiai kvalifikációs helyen, így eldőlt, hogy a győri dzsúdós nem lesz ott Párizsban, sőt, műtét vár rá.

Olimpia helyett jövő héten kés alá fekszik a győri sportoló

„Jövő héten műtik a sérült vállamat a győri kórházban, így nem tudok jó hírrel szolgálni. A párizsi olimpiai indulás már biztosan nem jön össze” – mondta érdeklődésünkre Sipőcz Richárd, aki reméli, minél előbb terhelhető lesz a jelenleg sérült testrész.

„Innentől a legfontosabb, hogy a jövő nyári, budapesti világbajnokságra készen álljak. Nyilván lelkileg nem vagyok a legjobb állapotban, mert mégiscsak arra készültem, hogy esetleg ott leszek Párizsban, de összességében a munkát elvégeztem, nyugodt a lelkiismeretem. A sérülés már csak ilyen, ez van, kár ezen rágódni. Most arra kell konentrálom, hogy száz százalékosan meggyógyuljak” – fogalmazott a már előretekintő Sipőcz Richárd, aki majd jórészt Győrben végzi a rehabilitációját. Jelenleg kardioedzéseket tud végezni, a súlyzós gyakorlatokat most hanyagolja.

Emellett a tanulmányaira tud több időt fordítani, ugyanis jelenleg vizsgaidőszak van.

„A sport és rekreáció szakot a Széchenyi-egyetemen már befejeztem, most kereskedelmet és marketinget tanulok. Ez teljesen más odafigyelést, beállítottságot igényel, mint a sport. Mindig is érdekelt ez a terület, és most levelezőn jobban bele is fér az időmbe” – mondta végezetül Sipőcz Richárd.