Dr. Szauter Ferenc, a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontjának igazgatója:

„A Széchenyi István Egyetem ezer szállal kapcsolódik az autósport világához. Kiemelt kutatási területeinkkel a legújabb technológiákat fejlesztjük a fenntarthatóságot szolgálva. Ennek fő fókuszában a mobilitás áll, amely képzéseinkben is markánsan megjelenik. Hallgatóink az e területen megszerzett elméleti tudásukat a gyakorlatban is kamatoztathatják, méghozzá a világ élvonalához tartozó versenycsapatainkban. Tehetséggondozási tevékenységünk színvonalát jelzi, hogy SZEnergy Teamünk – amelynek magam is egyik alapítója vagyok – az idén harmadszor diadalmaskodott világcsúccsal Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyén. Fiataljaink versenyzőként és a technikai részlegek szakembereiként is egyre eredményesebbek az autó- és motorsportban. Nagy öröm volt számunkra a rali tavalyi visszatérése városunkba, és most is jelentős várakozásokkal tekintünk az autósport győri ünnepe elé.”

Weingartner Balázs, a HUMDA igazgatósági elnöke:

„A HUMDA célja, hogy fejlessze az Országos Rally Bajnokságot. A kiindulópont a biztonság növelése, ez természetesen vonatkozik a nézőkre, a versenyzőkre és a hivatalos személyzetre is. Meggyőződésünk, hogy a TRP Hungary mindent megtesz ezen célok eléréséért, a tavalyi Győr Rally során kedvező tapasztalatokat szereztünk. A tartós fejlődéshez szükség van a szurkolók közreműködésére. Hosszabb távon pedig olyan sportmarketing-megoldásokat alkalmazunk majd, amelyekkel minőségi, eladható termékké válhat a sportág még több néző számára.”