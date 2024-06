A gyirmótiak kupagyőztes csapata. Fotó: gyirmotfc.hu

Pénteken az UTE-pályáján rendezték az U17-es és az U16-os Magyar Kupa döntőjét.

Az U17-es korosztályban a Gyirmót SE Győr egy góllal győzte le a Békéscsabát, a győztes találatot a mérkőzésen duplázó Szabó Márkó szerezte a 93. percben.

Gyirmót SE Győr–Békéscsaba 1912 Előre SE 3–2 (1–2)

Budapest, UTE Atlétikai Stadion, 164 néző. V.: Fehérvári.

Gyirmót: Papp Zs. – Pécskai, Szabó M. (Káli, 93.), Szecsődi B. (Kopp N., 63.), Lengyel, Árpási (Glázer, 70.), Szemeti (Takács D., 93), Szecsődi M., Neskov O., Albrecht, Neskov M. Edző: Koltai Tamás.

Gsz.: Szecsődi M. (36.), Szabó M. (51., 93.), ill. Göblyös (32.), Avramucz (41.).

Koltai Tamás: – A srácok kitették a “szívüket” a sorozatban, ami jó teljesítménnyel is párosult és fejlődésük szempontjából bízok abban, hogy ez nagy lökést ad nekik. Most kicsit az ünneplésé az idő, de hétfőtől készülünk az U17-es rájátszás visszavágójára.

Az U17-es és az U16-os korosztály fináléja után szombat délelőtt az U19-esek döntőjét is lejátszották a Magyar Kupában. Az UTE-pályáján, aranyért rendezett mérkőzésen az ETO FC Győr fölényes győzelmet aratott a Tarpa SC ellen.

Magabiztos győzelmet arattak a döntőben a zöld-fehér fiatalok. Fotó: Horváth Róbert

ETO FC Győr–Tarpa SC 6–0 (2–0)

Budapest, UTE Atlétikai Stadion. V.: Iványi.

ETO FC Győr: Kocsis – Décsy, Koncz, Kulcsár (Gönye, 75.), Bíró (Selyem, 46.), Tudor, Bánáti, Herczeg, Csala (Bakó, 65.), Lawrenzo (Tollár, 79.), Nagy D. (Abraham, 65.). Edző: Máté Győző.

Gsz.: Bánáti (13., 58.), Lawrenzo (38., 78.), Csala (50.), Selyem (85.).

Máté Győző: – Nagyon boldog és büszke vagyok. Köszönöm szépen a stábomnak és minden kollégámnak a segítségét, csapatomnak pedig szívből gratulálok.