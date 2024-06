Kézilabda 50 perce

Klubszinten a Győri Audi ETO KC BL-sikere volt a csúcs

A férfi és a női kézilabdában is hihetetlen drámai események történtek a hamarosan véget érő szezonban. A fiúknál érvényesült a papírforma, de a mezőny hihetetlenül kiegyenlített volt, a nőknél pedig bármi megtörténhetett, és meg is történt. És persze ott volt még a két válogatott is.

Klubszinten idén a Győri Audi ETO KC hatodik BL-serlege volt a csúcs. Fotó: Csapó Balázs

A kézilabda a MOL Csapat egyik legfontosabb pillére, gyakorlatilag a játék minden szinterén jelen van a legnagyobb magyar vállalat. Amellett, hogy a férfi - és női kézilabda-válogatott szponzora, fő támogatója a férfiak elitsorozatának, az EHF Bajnokok Ligájának, és a férfi NB I-ben is van csapat, ami a vállalat nevét viseli: a bronzérmes MOL Tatabánya. Bár a klubszezon csúcseseménye, a férfi BL négyes döntője még előttünk van, itt sajnos nem szoríthatunk magyar csapatokért, számunkra a női BL négyes döntőjével – egy zajos hazai sikerrel – véget ért az idény. Érdemes végignézni, mi történt idén, mert bár abban nem volt változást, hogy mindkét nemnél a két óriás vívott meg a győzelemért, azért bőven voltak érdekességek. Nők: Itthon a Fradi, Európában a Győr Nem biztos, hogy sokan számítottak arra, ami a női klubsorozatokban történt itthon. A Ferencvárostól távozott (stílszerűen egy BL-döntővel) Elek Gábor vezetőedző, a Győri Audi ETO KC-nál pedig Ulrik Kirkely rendelkezésére a szokott erősségű, klasszisokkal teli keret várt. Ehhez képest a Fradi mindkét hazai sorozatot megnyerte, de csak miután az eredmények miatt a dán edzőnek felmondak a győriek, és a szezon végét Per Johansson irányításával teljesítette. A győrieknek ugyan a bajnokságban és a Magyar Kupában nem termett babér, de a Bajnokok Ligája négyes döntőjét azért megnyerték, ezzel méltóképpen búcsúztatva minden idők egyik legjobb kézilabdázónőjét, Stine Oftedalt. Azonban még a 31 éves irányító fenomén is kevés volt a Fradi ellen, amely a kupadöntőt Böde-Bíró Blanka parádés teljesítményével nyerte meg, a bajnokságban pedig két komoly botlás okozta a győriek vesztét. A szezon elején Kirkely csapata kikapott a végül a dobogón záró Mosonmagyaróvártól, a Fradi pedig alaposan elverte a rangadón (28–22), így kikerült a sorsa a saját kezéből. A Fradi nem botlott, a rangadó visszavágóján kikapott ugyan, de csak két góllal, és két hónappal a kupagyőzelme után a bajnoki címet is bebiztosította. A szezon kellemes meglepetése a Mosonmagyaróvár volt, amely a BL-ben is abszolút helytálló Debrecent előzte meg. A bronzérmes mosonmagyaróváriak dicséretes szerénységgel jelezték, nem kívánnak elindulni a Bajnokok Ligájában. A Debrecen mögött a középmezőny élén a Vác és az MTK végzett, a kiesés elkerüléséért pedig szintén óriási csata zajlott: a végül a Kozármisleny mellett búcsúzó NEKA csak rosszabb egymás elleni eredménnyel maradt alul a Békéscsabával szemben.

Izgalmas csapatok jutottak fel az NB I-be, a Szombathelyi KKA úgy nyerte meg az NB I/B-t, hogy az összes meccsét megnyerte, és érkezik az első osztályba az Elek Gábor által irányított Esztergomi Vitézek is. Férfiak: Veszprémi egyeduralom minden fronton Aki figyelemmel kísérte a két magyar mammutklub átalakulását tavaly nyáron, az nem lepődhetett meg azon, ami a mögöttünk hagyott szezonban történt. A Szegednél kimondva-kimondatlanul átmeneti szezonra készültek, ez az idény annak az előkészítése volt, és ez minden szinten tetten érhető volt. A csapat irányítását a szegedi akadémia vezetője, Kárpáti Krisztián vette át, és az átigazolási piacon sem volt igazán aktív a Szeged. Eközben Veszprémben óriási fegyverkezés folyt, egymásnak adták a kilincset a világklasszisok, és az Építőknél arra készültek, hogy mindent visz majd a csapat. Ez végül a hazai sorozatokban sikerült is, sőt, a Veszprém egyetlen pontot sem veszített idén, a Szegedet hét találkozásból (két alapszakasz, két bajnoki döntő, két BL-nyolcaddöntő, kupadöntő) hétszer legyőzte. A szezon azonban nem volt maradéktalan, hiszen az Aalborg kiejtette a BL-negyeddöntőben, így zsinórban másodszor maradt le Kölnről. Bár a Szegednek voltak gondjai, azért az továbbra sem kérdés, hogy a két sztárcsapatot nem nagyon tudják megszorítani a többiek. Az viszont örömteli hír, hogy a magyar bajnokság középmezőnye hihetetlen kiegyenlített volt, és ahogy a MOL Csapat tagjaként a harmadik helyen végző Tatabánya kapusa, Bartucz László is mondta, a 3–9. helyen végzett csapatok közül bárki bárkit legyőzhet – és le is győzött idén.

A bronzért egymással megküzdő Tatabánya és Ferencváros is kapott ki idén a Gyöngyöstől, a Csurgótól, a Dabastól és a Budakalásztól, sőt, kiesőjelöltektől is: a Bányász a Komlótól (amely végül bennmaradt), a Fradi az utolsó előttiként alászálló NEKA-tól. Elképesztően kiegyenlített volt a két sztárcsapat mögötti mezőny, és ez nagyon jót tesz a magyar bajnokságnak. A válogatottak: irány Párizs! Hihetetlen, milyen hasonló utat járt be a női és a férfi kézilabda-válogatott ebben az idényben. A legfontosabb cél nyilván mindkét válogatott számára az olimpiai kijutás volt, és döbbenetesen hasonló módon ért oda Golovin Vlagyimir és Chema Rodriguez csapata. Először is ott volt az olimpiai selejtezőt érő világbajnokságok ügye: mind a férfi-, mind a női válogatott felejthető vébét produkált, de mindkettőnek volt egy-egy meccse, amit mindenképpen meg kellett nyernie, hogy az első nyolcban (selejtezőt érő helyen) végezzen. Ez végül nagyon hasonló módon, drámai csatában, a magyar kapusok hajrában bemutatott remeklésének köszönhetően sikerült: Böde-Bíró Blanka a horvátok, Mikler Roland az izlandiak fejébe mászott be igen eredményesen. A fiúk a vébé óta még letudtak egy egészen káprázatos Európa-bajnokságot is, ahol történelmi ötödik helyen végeztek, így mindenképpen lehetett reménykedni az olimpiai szereplés kiharcolásában, a lányoknak pedig lényegesen könnyebb csoport jutott, ráadásul mindkét magyar válogatott hazai pályán küzdhetett meg a kvótáért. Ez végül epikus csatákon át sikerült: a nők a vb-elődöntős svédeket és a japánokat legyőzve meg is nyerték a csoportjukat, a fiúk pedig kikaptak ugyan a norvégoktól, de a portugálokat hatalmas csatában legyőzték, így húsz év után mindkét magyar válogatott ott lesz az olimpiai tornán.

