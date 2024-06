A Trans Stars első és azóta is egyetlen győri csapatként még 2001-ben a balatonboglári bajnokságon lett első, majd egy év múlva már Sand Stars néven védte meg címét a strandfoci – vagyis ahogy akkor még sokan hívták, homokfoci – országos bajnokságon.

A Kisalföld 2001. augusztus 14-i tudósításából kiderül, hogy a több egykori válogatott és NB I-es futballistát soraikban felvonultató, 220 csapatos me- zőnyből a legtöbb pontot szerzett 24 együttes kerülhetett a fináléba. A Szöllősi Péter, Nagy Gábor, Takács Norbert, Czetti Balázs, Vollai Tamás, Csenteri Csongor, Gálos Gábor, Stemmer József, Baracskai Róbert, Keszei János és Baracskai Dávid alkotta győri Trans Stars a csúcsra vezető úton az elődöntőben óriási meglepetésre kiütéses győzelmet mért a nagy múlttal rendelkező, kispályás válogatott játékosokból felálló Aramis gárdájára.

„Dicsőséget szerezve Győr városának, a döntőben aztán igazi show-t produkálva, közönségszórakoztató mérkőzésen, 2–2-es döntetlen után, Csenteri Csongor aranygóljának köszönhetően megkoronázva eddigi remek teljesítményüket, a dobogó legfelsőbb fokára állhattak, elnyerve ezzel a nyolcszázezer forintos fődíjat, és természetesen a győztesnek járó hatalmas serlegeket” – állt a tudósításban.

A 2001-es bajnokság legjobb játékosa az a győri Baracskai Róbert lett, aki a győztes gólt szerezte az egy évvel későbbi fináléban.

„Mindannyian nagypályáztunk és a strandfoci-szövetség akkori egyik vezetője, Izsvák Zsolt közreműködésével Győrben is igyekeztünk egy jó strandfocis együttest összehozni – emlékezett vissza az első döntőben aranygólt szerző Csenteri Csongor. – A legjobbakat választottuk, s fantasztikus csapatunk lett. Óriási sikernek számított, hogy kétszer is megnyertük az országos bajnokságot.”

Érdekesség, hogy akkoriban még cipőben játszották a mérkőzéseiket a strandfocisták.

„Más világ volt, keményebb is volt a játék, nem volt még annyira letisztult a szabályrendszer” – tette hozzá Csenteri Csongor, aki a szakágban eljutott a válogatottságig.

„A csapatból ketten, Czetti Balázzsal játszhattunk a nemzeti csapatban is. Én aztán meg- sérültem, Balázs többször is szerephez jutott.”

A győri együttesre visszatérve, a második bajnoki cím után pár évig még együtt maradt a társaság.

„Kisebb tornákat sikerült megnyernünk, aztán kiöregedtünk, de többen sokáig maradtunk edzőként is a foci mellett” – mondta befejezésül Csenteri, aki elárulta, a bajnoki címért járó pénzjutalom gyorsan, már aznap este az egyik balatonboglári étteremben elfogyott.