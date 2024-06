A 208 centis center februárban, a sikertelen olimpiai kvalifikáció után nyilatkozott úgy, hogy nem kíván többé a nemzeti csapatban szerepelni, végül azonban, ahogyan a szövetség honlapja kiemeli, folytatja pályafutását a válogatottban.

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese Szenegál ellen kezd, azután a Fülöp-szigetek csapatával, majd – egy pihenőnapot követően – Brazíliával csap össze Kigaliban.

A magyar válogatott vb-előselejtezős kerete: Dombai Réka, Dubei Debóra, Határ Bernadett, Kányási Veronika, Kiss Virág, Lelik Réka, Mányoky Réka, Miklós Melinda, Papp Klaudia, Ruff-Nagy Dóra, Sitku Zsuzsanna, Studer Ágnes, Tóth Franka, Török Ágnes, Varga Alíz. A szakmai stáb: Völgyi Péter szövetségi kapitány, Jakab Máté segédedző, Iványi Dalma segédedző, Ábrahám Márta segédedző, Horváth Szabolcs erőnléti edző, Burdi Szabolcs fizioterapeuta, Horváth Barnabás fizioterapeuta, dr. Kovács Ignác csapatorvos, Plézer Gábor technikai vezető, Pukler Gábor csapatvezető.

A válogatott július 15-én kezdi a felkészülést, és négy edzőmérkőzést játszik: augusztus 1-jén és 2-án Montenegróban a házigazdákkal találkozik, egy héttel később pedig a cseh együttes látogat Székesfehérvárra.

A tornán a magyaroknak az első helyen kell végezniük ahhoz, hogy kvótát szerezzenek a vb-selejtezőkre – ahova egyébként a 2025-ös Európa-bajnokságról is eljuthatnak.

A közvetlen kvalifikáció küzdelmeit 2026 márciusában rendezik. A két év múlva esedékes berlini világbajnokság selejtezőjében 24 válogatott lesz érdekelt, a két előselejtezős csapat mellett 22 gárda a 2025-ös kontinenstornák legjobbjai közül kerül ki.

A 2026-os világbajnokságon 16 válogatott szerepel. Az előző, 2022-es vb-n – amelynek Ausztrália adott otthont – még csak 12 csapat vett részt.

Időközben kialakult az új szövetségi kapitány, Völgyi Péter szakmai stábja. A korábban az UNI Győr vezetőedzőjeként is dolgozó, jelenleg a bajnoki címvédő DVTK-t vezető szakember mindhárom segítője kötődik Győrhöz, hiszen Jakab Máté és Ábrahám Márta is dolgozott Győrben Völgyivel, Iványi Dalma két évig az UNI Győr vezetőedzője volt. Rajtuk kívül Burdi Szabolcs fizioterapeuta jelenleg is a győri női csapatnál tevékenykedik. Ezen felül egy soproni származású tagja is van Völgyi csapatának: Horváth Szabolcs erőnléti edző az SKC-nál Sabáli Balázs munkáját segítette, jelenleg a Honvédnál dolgozik.