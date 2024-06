A Kapuvár nyerte meg a megyei I. osztályú bajnokságot az 1973/74-es kiírásban. Ennek éppen fél évszázada.A Kisalföld 1974. május 29-én már mint bajnokcsapatról írt beharangozót „Kapuvár a bajnoki címhez közel!” címmel:

„Már az őszi idény befejezésekor – amikor a Kapuvár kétpontos előnnyel vezette a megyei I. osztály mezőnyét – utaltunk arra, hogy általában ebben az osztályban az ősszel élen végző szerzi meg a bajnoki címet. Egy fordulóval a befejezés előtt most már szinte biztosra vehető, hogy a hagyomány ebben az évben sem hagyja cserben a benne bízókat. A kapuváriak elsősége nem forgott veszélyben, csak a hajrában volt egy olyan hét, amely után a nagyszerű sorozattal büszkélkedhető Győri Élelmiszer előtt felcsillant a teljes siker reménye. A Kapuvár két idegenbeli mérkőzésen három pontot szerzett, ezzel elmúltak a győri ábrándok.”

Érdekesség, hogy az említett idegenbeli találkozók egyike, a Jánossomorja elleni mérkőzés csaknem félbeszakadt. A Kisalföld így számolt be a mérkőzésen történt rendbontásról:

„Az 51. percben a kapu elé betörő Wébert fellökték, a játékvezető ezért tizenegyest ítélt. A közönség ezt nagy tüntetéssel vette tudomásul, kövek repültek be a játéktérre, majd amikor a rend helyreállt, Alasz értékesítette a büntetőt.”

Aztán következett az utolsó forduló, vasárnap helyett előre hozott időpontban, szerdán csapott össze a Kapuvár a Szany együttesével.

„Mint az várható volt, a Kapuvár szerdán megnyerte utolsó bajnoki mérkőzését is, s így kétpontos előnyét megőrizve a megyei I. osztály élén végzett a végig egyenletes teljesítményt nyújtó gárda.”

A Szany elleni mérkőzést végül Török mesterhármasával és Horváth találatával 4–0-ra nyerte meg Gremola Ferenc edző csapata. Kollégánk szerint az arra érdemes csapat nyerte el a bajnoki címet.

Gremola Ferenc sok évvel az aranyérem megszerzése után is ezt a véleményt támasztotta alá nyilatkozatában:

„Bizony remek csapatunk volt, nagyon sok néző jött ki a mérkőzéseinkre. Sajnos épp akkor szervezték át a bajnokságokat, így nem volt feljutó az osztályból, ezért a gárda maradt a megyei egyben, én pedig elköszöntem a pontvadászat befejezését követően.”

A bajnokcsapat tagjai



Alasz Miklós 25 mérkőzés/6 gól, Bencsics Dezső 13/3, Henye Imre 24/3, Horváth János 24/9, Kiss Imre 25/1, Kovács Ferenc 10/1, Nagy János 25/3, Nagy Sándor 4, Papp Imre 25, Papp László 5, Pintér László 22, Rózsa Sándor 21, Szabó Ferenc 2, Szaradics István 8/1, Szücs Ádám Mihály 6, Török Géza 25/9, Varga István 5, Varga László 25, Varga Sándor 26/13, Wéber István 20/11. Edző: Gremola Ferenc.