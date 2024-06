- Mentálisan nem volt egyszerű feldolgoznom a történteket, hiszen a sors nem volt kegyes hozzám. Négy éve és most is végigjátszottam a selejtezőket, ám miután eldőlt, hogy ott lehet a csapat az Európa-bajnokságon, kidőltem a sorból – emlékezik vissza a szomorú helyzetekre a Fehérvár FC középpályása. – Szerencsére túl vagyok a rehabilitációs időszakon. Remélem, hogy a nagyobb terheléseket is bírni fogom, elszántan készülök a visszatérésre.

- Sokan meglepődtek, hogy Dunaszerdahelyen megváltak Kalmár Zsolttól, hiszen neve már összeforrt a klub nevével. A szurkolók ki is nyilvánították nemtetszésüket…

- Hat szép évet töltöttem a DAC-nál, úgy gondolom, jó döntést hoztam, amikor Székesfehérvárra szerződtem. Jó csapatba kerültem, ment is a játék a sérülésemig: hét gólpasszt és három gólt jegyezhettem.

- Milyen a kapcsolata a válogatottbeli társakkal?

- A Koszovó elleni találkozó előtt két napig együtt lehettem a fiúkkal a telki edzőtáborban. Örömmel fogadtak, jó érzés volt újra köztük lenni. Telefonon Scha:fferrel, Szoboszlaival, Varga Barnával és Langgal azóta is rendszeresen beszélünk.

- Scha:fer András végleg kisajátította a 13-as számú mezét?

- Szó sincs róla. Amikor megsérültem megkérdezte, hogy játszhat-e benne. Természetesen igent mondtam, de abban is megegyeztünk, ha visszatérek a válogatottba, újra enyém a mez. Emiatt nincs vita, nincs veszekedés közöttünk.

– Mire lehet képes a magyar csapat az Európa-bajnokságon?

- Reálisnak tartom, hogy a csoport második helyezettjeként továbbjussunk. A Svájc elleni első meccs döntő fontosságú lesz. Ha nyerni tudunk, akkor további egy pontot már biztosan begyűjt a csapat és négy ponttal ott lehetünk a következő körben.

- Hol szurkol majd a társaknak?

- Az egyik mérkőzésre kiutazom, a helyszínről szeretném biztatni őket, ha már a pályán nem lehetek.

– Mit szól hozzá, hogy nevelő egyesülete, az ETO ismét az NB I-ben szerepelhet?

- Szurkoltam a csapatnak és nagyon örülök, hogy sikerült kiharcolniuk a feljutást. Furcsa lesz majd ellenük játszani.

– Nem jutott eszébe, hogy győriként visszatér az ETO-hoz?

- A Fehérvárhoz 2026-ig köt a szerződésem. Szeretnék még Győrött játszani - sokat köszönhetek az ETO-nak -, azonban ez nem csupán rajtam múlik.