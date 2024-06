A két remek sportember elmondta, ahogy szinte az egész világon, úgy hazánkban is egyre többen választják a triatlont, amely pont az összetettsége miatt válik egyre népszerűbbé. Természetesen a triatlon világában is nagyon fontos a tömegbázis. Akik évente csak egy-két versenyen szeretnének részt venni, azokat is szeretettel várják Ikrényben. Számukra találták ki a szuper sprint távot, amit tulajdonképpen bárki tud teljesíteni, aki bármit sportol, valamilyen szinten. De beszélgetésünkből kiderült az is, hogy a legkisebbekre is gondoltak a szervezők, nekik rendezik az „aqua kid” futamot. Azok, akik komolyabb felkészültségi állapotba érkeznek Ikrénybe, szintén megtalálhatják a nekik megfelelő távot, és versenyszámot. Például a „mix váltót”, melyet majd az olimpián is végig izgulhatunk. Gyula és Ákos mesélt nekünk a magyar triatlonisták olimpiai és paralimpiai esélyeiről, valamint arról is, hogy nagy álmuk, hogy Győrbe hozzák a triatlon Európa-kupát.

Hallgassa meg!