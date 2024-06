De nem bírt uszoda nélkül élni, ezért az egyetem mellett elvégezte az úszásoktatói tanfolyamot, majd visszatalált kedvenc sportágához, a vízilabdához. Ám, nem a labdát ragadta meg, hanem sípot fogott, és a medence szélére állt. Úszást a mai napig is oktat a Győri Vízisport Egyesületben tanítja a gyermekeket, emellett pedig profi vízilabda játékvezetői karrierjét is építi. Bíráskodott világbajnokságon. Vezetett döntőt a Vízilabda-Európa-bajnokságon, és most első magyar női bíróként, Párizsba utazhat, az olimpiára. Nóra mesélt a bíráskodás kulisszatitkairól, nehézségeiről, arról hogyan tudnak jó ítéletet hozni, pedig a víz alatti csatározásokat sokszor ők sem látják.

Hallgassa meg!