Sipos Veronika 80 és 300 méteres gátfutásban, valamint 300 méter síkfutásban sem talált legyőzőre, ráadásul 300 gáton elért eredményével a korosztályos ranglistát is vezeti!

Horváth Bianka súlylökésben, gerelyhajításban és diszkoszvetésben is nagy fölénnyel, magabiztosan győzött.

Kiemelkedik még két távolugró, Bajnok Alíz és Verő Dávid eredménye, hiszen mindketten nagy egyéni csúccsal tudtak nyerni.

Varga Csenge Dorina az első forduló után most is gyönyörűen hajrázott 800 méteren és húzta be ismét az aranyérmet több mint 3 másodpercet faragva egyéni legjobbján.

Az első forduló után a másodikat szintén megnyerte rúdugrásban Horváth Márton Ferenc is.

1–3. helyezettek

U16

1. Sipos Veronika (300 m, 41.31 mp)

1. Sipos Veronika (300 m gát, 44.33 mp, egyéni csúcs)

1. Sipos Veronika (80 m gát, 11.7 mp)

1. Bajnok Alíz (távolugrás, 548 cm, egyéni csúcs)

1. Varga Csenge Dorina (800 m; 2:22.17 perc, egyéni csúcs)

1. Verő Dávid (távolugrás, 651 cm, egyéni csúcs)

1. Horváth Márton Ferenc (rúdugrás, 332 cm, egyéni csúcs)

2. Bajnok Alíz (80 m gát, 11.8 mp)

2. Gottwald Ábel (távolugrás, 645 cm, egyéni csúcs)

2. Gottwald Ábel (ötösugrás; 19,02 m, egyéni csúcs)

2. Benkő Csanád (súlylökés; 12,30 m, egyéni csúcs)

2. Funtek Máté (gerelyhajítás; 39,71 m, egyéni csúcs)

3. Prettenhoffer Nóra (súlylökés; 9,87 m, egyéni csúcs)

3. Holczer Anett (80 m gát, 12.3 mp)

3. Funtek Máté (súlylökés; 11,70 m)

3. Tolnay Réka (800 m, 2:22.98 perc, egyéni csúcs)

U14

1. Horváth Bianka (súlylökés; 13,39 m, egyéni csúcs)

1. Horváth Bianka (diszkoszvetés; 27,44 m, egyéni csúcs)

1. Horváth Bianka (gerelyhajítás; 33,67 m)

2. Gál Alíz Bozsóka (gerelyhajítás; 22,17 m)

3. Haris Lili (600 m, 1:46.04 perc, egyéni csúcs)

A felkészítő edzők: Horváthné Baumgartner Eszter, Farkas Roland, Böndör Dániel, Szalóki Richárd, Kiss Dániel, Kószás Kriszta.