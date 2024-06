Az évzárón Görbicz Anita elnök így köszöntötte a fiatalokat: "Hatalmas öröm most itt állni, mert csak aranyérmeket kell majd átadni. Először is szeretnék nektek, edzőiteknek és a szakmai stáboknak gratulálni és köszönetet mondani az ebben az évben elvégzett munkátokért. Heti két-három alkalommal is jöttök kora reggeli edzésekre is, majd mentek iskolába, ahol ugyancsak nem teljesítetek rosszul, végül délután egy újabb edzésre. Az egész vezetőség és edzői stáb nevében mondhatom, hogy nagyon büszkék vagyunk rátok. Az idén megnyert Bajnokok Ligája-serleg is itt van velünk. Kívánom, hogy minél többen átélhessétek a jövőben, hogy ezt milyen kiváltságos érzés felemelni egy hosszú szezon végén. Remélem, a nyári pihenő után még ennél is sikeresebb évet kezdünk meg."

Sok aranyérmet adtak át a klub vezetői az akadémia csapatainak.

Fotó: gyorietokc.hu

Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője így fogalmazott: „A felnőttcsapat üzenetét szeretném tolmácsolni felétek, mégpedig azt, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok. Nem véletlen hoztam el ide a BL-trófeát, mivel szerettem volna, hogy érezzétek, ez a családhoz tartozik. Köszönjük az egész éves kitartó munkátokat."

Ezt követően Kun Attila, a Győri ETO KC akadémiájának szakmai igazgatója összegezte az elmúlt évadot.

"A felkészülésünket három csapattal, nyolcvannégy játékossal kezdtük el. Csoportjaink létszáma igen magas volt, ezért két bajnokságban szerepelt minden csapat az MKSZ versenykiírásának megfelelően. Ehhez jött még pluszban a Módszertani Központ által kiírt akadémiai torna. Tehát hét megmérettetés várt csapatainkra. Ezzel a cél az volt, hogy mindenki megfelelő terhelést kapjon, és egy játékos körülbelül hatvan percet töltsön pályán egy héten. Úgy gondolom, ezekben a versenysorozatokban az ETO nevéhez méltóan szerepeltünk. A munkánkat egész évben a tervszerűség jellemezte. Erőnléti területen nagyon jó munkát végeztünk, a mérések alapján akadémiánk átlaga a tavalyhoz képest öt pontszámmal nőtt, ami jelentős fejlődésnek tekinthető. Azt tapasztaltuk az előző évekhez képest, hogy sokkal kevesebb olyan sérültünk van, akinek hosszabb időt kell kihagynia, ami a gyógytornászok munkáját dicsérei. Újdonság volt idén a dietetika. Ezen a területen is nagyon sok mindent kell figyelembe venni az edzések mennyiségétől és intenzitásától kezdve egészen az egyéni paraméteréig. A pszichológia is nagyon fontos egy sportoló életében, ez is nagyon jól működött egyéni és csapatszinten egyaránt. A következő évben is nyolcvannégy játékosunk lesz, azonban most négy csoportban fogunk dolgozni, így huszonegy tagú kereteket alakítunk ki. Újdonság a talent-program, amely ugyancsak azt szolgálja, hogy még érettebb és komplexebb játékosokat neveljünk" – értékelt a szakember.