Az összes olyan egyetemnek kellett indítania csapatot, amelyiknek a hagyományos kosárlabdában is van egyetemi csapata, illetve olyan intézmények is szerepeltek, melyeknek nincs ilyen együttesük. Így indult az egri Eszterházy Károly Egyetem, melyben a vb-ezüstérmes Medgyessy Dóra, valamint a Cegléd élvonalbeli csapatában játszó Szerelem-Kobolák Cintia is pályára lépett.

A győri női csapat a két selejtezőtorna alapján a negyedik helyen jutott be a legjobb hat közé. Az első torná harmadik lett a Mihály Emma, Mihály Panna, Sághi Kata, Horváth Boglárka összeállítású csapat, majd hatodik lett a Bánszegi Borbála, Mihály E., Baffy Fanni, Rozmán Lilla alkotta négyes.

A Debrecen ellen magabiztos sikerrel (21–5) kezdtek a lányok, majd a két selejtezőt biztosan megnyerő Egertől 16–15-re kikaptak. A második helyen jutott tovább a csapat, a másik csoport győztese, a Testnevelési Egyetem következett, és 17–16-os sikerrel jutott döntőbe az UNI Győr-SZESE, ahol az Egert nagy meglepetésre legyőző Szombathelyi Egyetem várt az együttesre. A vége sima, 17–7-es győzelem lett.

Az aranyérmes győri csapat.

„A Debrecennek jól ismertük egymást, a selejtezőkörben hosszabbításban kikaptunk tőlük, de tanultunk a hibákból, és ezúttal meggyőzően győztünk. Az Eger elleni meccs döntővel ért fel, a nagy iramban a büntetődobások döntöttek. A TE több A csoportos játékossal szerepelt, ellenük komoly, fizikális meccsen megfelelő taktikával nyertünk. A fináléban minden erőnket összeszedve, maximális koncentrációval, az edzői utasításokat betartva egyértelmű győzelmet arattunk” – értékelt dr. Barthalos István edző, aki hozzátette: készülnek a 3x3-as egyetemi Eb-re, melyet az Egyetemi Játékok részeként július 10. és 16. között rendeznek meg Miskolcon és Debrecenben. A kosárlabda utóbbi városban lesz.

A döntőben Rozmán Lilla, Bánszegi Borbála, Sághi Kata és Baffy Fanni szerepelt a győrieknél – a csapatvezető Halm Rolland volt –, de a selejtezőn pályára lépő játékosok is bajnokok lettek.

A férfiaknál a Mosonmagyaróvár-UNI Győr a csoportban a Miskolci Egyetemet és a Testnevelési Egyetemet is legyőzte. Az elődöntőben a Debreceni Egyetemmel szemben öt ponttal alulmaradtak a győriek (16–21). Mint később kiderült, az idei bajnokcsapat állította meg Laky Tibor és Lógár Bence edző által irányított csapat, mely az utóbbi öt évben valamilyen érmet mindig szereztünk a bajnokságok végén.