Per Johansson a Győri Audi ETO KC élén pályafutása első Bajnokok Ligája-döntőjére készül. A svéd szakember pályafutása során nem először vállal tűzoltást, rutinja van ebben. Győrbe is március közepén érkezett meg, miután a zöld-fehérek a kézilabda Magyar Kupa-döntő elveszítése után menesztették Ulrik Kirkelyt. A Sportbladet a szerződésének – ebben szerepel a fizetés is – részleteit megtudta – írta meg a daniasport.hu oldal is.

Egy svéd lap megszellőztette, mennyi fizetés jár Győrben Per Johanssonnak.

Fotó: Csapó Balázs

Johansson három hónapra, a szezon végéig írt alá, de idő közben kiderült, jövőre is lesz a szakmai munka első számú irányítója az ETO-nál: 1+1 éves szerződéshosszabbítást írt alá Győrben, nem sokkal a Final Four előtt.

A fizetés harmonizál az elvárásokkal

„Olyan fizetésem van, amely harmonizál az itteni elővárásokkal” – mondta még az elődöntő előtt Johansson, aki a svéd lap jól értesült magyarországi forrásai szerint megtartja azt a havi nettó 195 ezer svéd koronás (17 ezer euró) fizetését, amelyet erre a három hónapra is kapott. Ezen felül jár neki egy Audi Q7 és egy 180 négyzetméteres lakás Győrben. A svéd edző emellett holland szövetségi kapitány is, ott is jó fizetést kap.

Johansson nem kívánt részletekbe bocsátkozni, de kommentálta a Sportbladet információit: „Igaz, hogy van egy szép autóm, egy túlméretezett lakásom, de van egy remek csapatom is, amellyel nap mint nap dolgozhatok. Komoly múlttal rendelkezik a győri klub, a városban sokan a kézilabdának élnek. Úgy érzem, mintha hazajöttem volna. A csapatban erős a skandináv és holland behatás, így a rájuk jellemző munkamorál is. Nyitottabbak, mint a többi nagy klubban, ahol eddig dolgoztam, és ez lehetővé teszi, hogy jobban önmagam lehessek, úgy dolgozhassak, ahogyan nevelkedtem, szocializálódtam. A fizetésem pedig úgy vélem, arányban van a munkaköri leírásomban szereplő követelményrendszerrel. Hozzáteszem: egy kisvárosból, az uddevallai Skogslyckanból származom. Hosszú utat tettem meg az életben, hogy eddig eljussak, de még mindig meglep, amikor nagy klubok akarnak engem. Ritkán gondolom, hogy különösen jó vagyok, de talán ez a legnagyobb motiváció arra, hogy megpróbáljak jobb lenni, fejlődni. Nem tagadom, hihetetlenül megtisztelő volt, nagyon örültem, hogy az Audi ETO megkeresett, engem akart. Viszont azt is megtapasztaltam: itt nincs hátsó ajtó, ahol ki lehet osonni...”