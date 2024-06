Megtanultak győzni

A korábbi ETO-játékos, Ördög József irányításával azzal a céllal vágott neki az idénynek a Gyirmót FC Győr II, hogy biztos bennmaradó legyen, emellett, ha szükség van rá, lehetőséget biztosítson az NB II-es gárda sérülésből visszatérő játékosainak. És ami a legfontosabb: olyan fiatalok szerepeljenek, akik aztán az említett felnőttcsapatban is megállhatják majd a helyüket.

„Nagyon fontos tényező még, hogy a fiataloknak meg kell tanulniuk győzni” – mondta az őszi szezon végén az edző, aki ezzel együtt nem lehetett elégedetlen, hiszen csapata 17 fordulót követően a 6. helyen zárta az évet. Tavasszal is hozta átlagos jó teljesítményét a fiatal gárda, amely főleg a bajnokság utolsó harmadában szerepelt még eredményesebben, s végül egy pozíciót javítva, az előkelő 5. helyen zárt.

„Szépen, mérkőzésről mérkőzésre fejlődött a csapat, s óriási pozitívumnak tartom, hogy – bár nem volt egyszerű dolgunk, hiszen hozzánk általában szigorú védekező taktikával érkeztek az ellenfelek – támadó csapatként mi játszottuk a közönségszórakoztató, látványos focit. Az előkelő ötödik helyezés mellett kiemelném, hogy mi lőttük a szerintem négy közül legerősebb csoportban a legtöbb gólt, ami azt gondolom, elismerésre méltó teljesítmény” – mondta Ördög József.



Sok pontot vesztettek

Végül a biztos harmadosztályú tagságot jelentő 10. helyen zárt Sopron első számú futballcsapata, a Caola SC Sopron. A szintén korábbi remek labdarúgó, Bücs Zsolt legénysége ősszel – és tavasszal is – a bennmaradáshoz vezető utat kereste.

„Múlt nyáron a csapat ismét felkerült az országos bajnokságba, a játékosigazolásaink azt gondolom, nem sikerültek rosszul, de egy rutinos, igazi vezér a kezdetektől hiányzott az öltözőből. Az egész évünk hektikus volt, voltak nagyon jó mérkőzéseink, de sajnos nagyon gyenge teljesítmény is előfordult. Tavaszra agresszivitásban és játékban is fejlődtünk, de sajnos vesztettünk tizennégy pontot az alattunk végző csapatok ellen. Meg kell tanulnunk lezárni a mérkőzéseket és akkor még többet tudunk előrelépni. Szeretnénk egyben tartani a keretet, a hiányposztokra pedig minőségi játékosokat igazolni. Külön köszönet a szurkolóknak az egész éves támogatásért” – emelte ki Bücs Zsolt.