Az immár 13 éves múltra visszatekintő H-Moto UNI Győr Team két versenyzője, a 22 éve ellenére már rengeteg nemzetközi rutinnal rendelkező Kovács Bálint és az idei esztendőben azonnal mélyvízbe dobott Görbe Soma egyaránt tudatosította mindenkiben, hogy idén akár róluk is szólhat a 2024-es IDM szezon. Oscherslebenben Bálint két harmadik helyet szerzett a vb-erősségű Superbike kategóriában – ezek az első dobogós helyezései az IDM-ben –, míg Soma ismét duplázni tudott a PRO Superstock 1000-ben, és máris 33 ponttal vezet összetettben.

Tavaly rendkívül sikeres esztendőt tudhatott magáénak a H-Moto UNI Győr Team: a rendkívül erős német bajnokságban (IDM) Kovács Bálint abszolút újoncként egy gyári BMW nyergében összetettben a 8. helyen végzett a világbajnoki erősségű Superbike kategóriában. 2024-ben immár kibővült csapattal vágtak neki az idei IDM szezonnak, hiszen Bálint mellett ott száguld a Pro Superstock 1000 mezőnyében a Northen Talent Cup sorozat 2020-as szezonjában bajnoki címet szerző Görbe Soma is. Mindketten a Hungarian Motorsport Academy (HUMDA) támogatottjai, azaz kizárólag a felkészülésre és a versenyzésre kell koncentrálniuk.

Az oscherslebeni hétvégén szinte minden kettejükről szólt! A 22 éves Kovács Bálint remekelt már az időmérőn is, hiszen a 4. rajthelyet sikerült megszereznie, aztán amit a két futamon produkált, arról csak a legnagyobb dicséret hangján számolhatunk be. Bálint ugyanis mindkét futamon pazarul szerepelt: végig a dobogó környékén haladt és végül mindkét futamon oda is ért a 3. helyre, azaz megszerezte az első IDM-es pódiumait. Ráadásul a második versenyen végig harcban volt a futamgyőzelemért is.

„Elképesztő hétvége volt. Mondanám, hogy álomszerű az egész, de kemény munka van mögötte, és végre meg tudtam mutatni azt, hogy mit is tudok. Elképesztően boldog vagyok, szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzá segített ehhez, aki eljuttatott idáig a karrieremben. Ezt mondanám az eddigi egyik legjobb, ha nem a legjobb hétvégemnek, mert egy igazán top bajnokságban top pilóták ellen tudtam megmutatni, hogy én is közéjük tartozom. Száraz körülmények között végig, egész hétvégén jó tempóm volt, egy körön is sikerült fejlődni, így a jó rajtpozíció megelőlegezte a jó versenyeket. Az első versenyen is meglett a dobogó, de a második kimagaslóan jó volt, ahol nagyon sokáig a győzelemért folyó csatában is ott voltam, végül biztató előnnyel lettem harmadik” – jelentette ki a HUMDA által is támogatott Kovács Bálint. A 22 éves versenyző az első futamon 11,5 másodperccel, míg a másodikon már csak 4,9 másodperccel maradt el a győztestől, míg összetettben 47 pontjával feljött a hatodik helyre.