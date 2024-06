A 22 esztendős Farkas Balázs nagyon nehéz időszakot hagyott maga mögött, ugyanis a tavaly nyári felkészülés kezdetén súlyos sérülést szenvedett, amiből a szezon végén tudott visszatérni, nem is akárhogyan, hiszen előbb az ETO Akadémia csapatában duplázott, majd az NB II hajrájában a felnőttek között is sikeresen szerepelt, első meccsén Mosonmagyaróváron a hálóba talált, majd a következő fordulóban, a Pécs ellen duplázni tudott, amivel főszerepet vállalt a győzelemben.

Farkas Balázs az ETO mezével.

Az ETO újabb 2 évre szerződtette

Már a sérülése előtti időszakban is remek formában játszott, ugyanis a 2022/23-as szezon második felében Siófokon szerepelt kölcsönben, ahol a bajnokságban 13, míg a kupában 2 gólt is szerzett. Nem is volt kérdés, hogy Farkas Balázs ezek után visszatér nevelőklubjához, ahol azonban a már említett sérülés miatt sokáig nem léphetett pályára.

Kitartása és kemény munkája kifizetődött, ugyanis szerződését meghosszabbította a győri klub, amit a játékos boldogan írt alá.

- Nagyon örülök, hogy így sikerült a szezon vége, különösen az utolsó öt győztes meccs miatt lehetünk boldogok. A sérülésem után az volt az egyetlen célom, hogy minél előbb a csapattal tudjak lenni, és együtt ünnepelhessünk a bajnokság végén. Ez viszont már a múlt, innentől csak a következő szezonra és az NB I-re koncentrálunk, ahol nem titkolt célunk, hogy meglepetéseket okozzunk. Óriási örömöt jelent, hogy ebben nekem is szerep jut, hiszen ebben a klubban nevelkedtem, itt nőttem fel, és amikor elkezdtem focizni, az volt az álmom, hogy itt legyek egyszer élvonalbeli játékos. Várjuk már a szezonkezdést, de előtte még rengeteg dolgunk van, amit a felkészülés során el kell végeznünk - mondta Farkas Balázs. (Forrás: eto.hu)