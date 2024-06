Klubunk élt opciós jogával, így Csontos Dominik szerződése újabb egy évvel meghosszabbodott, aminek értemében a játékos az NB I-ben is az ETO-t erősíti - ada hírül az eto.hu.

Csontos Dominik a 2022/23-as szezon téli átigazolási időszakában érkezett Győrbe a Soroksár gárdájától. A 21 esztendős játékos gyorsan alapember lett a csapatban, első félszezonjában 17 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, melyeken egy gólt szerzett, míg a MOL Magyar Kupában egy alkalommal játszott. A következő szezonban is komoly szerep jutott neki, a Merkantil Bank Ligában 28 fellépésén háromszor volt eredményes, míg a kupában egyszer jutott szóhoz. Nagy szerepet vállalt a feljutásból, így teljesítményével kiérdemelte, hogy a klub élt opciós jogával, és a következő évben is csapatunkat erősíti, immáron az élvonalban.

Az előző idényben baloldali védőként és középső középpályásként is szóhoz jutó játékos örül, hogy ETO-mezben sikerült szintet lépnie, és keményen fog dolgozni, hogy meghálálja a bizalmat.

- Nagyon boldog vagyok, hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy ezt a csodálatos mezt viselhetem a jövőben is – kezdte Csontos Dominik az ETO honlapján. – Örülök neki, hogy a klub visszajutott az őt megillető helyre, és hogy a vezetőség továbbra is számít rám. A jövőben is büszkén fogom viselni az ETO címerét, és a maximumot fogom nyújtani a pályán. Bízom benne, hogy az NB I-ben is sikerül elérnünk a közös célokat!