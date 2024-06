Győrött nagy volt a boldogság idén május 26-án, az ETO majdnem egy évtizednyi távollét után visszakerült az NB I-be. Azóta a csapatból mindenki szabadságra ment, a vezetőedző, Borbély Balázs a pihenése alatt írásban válaszolt a kérdéseinkre.

Az ETO új vezetőedzője, Borbély Balázs hamar megtalálta a hangot a játékosokkal.

Gyorsan kellett döntenie az ETO-ról

- Az utolsó öt fordulóra kellett beugrania az ETO kispadjára, ahol nem volt hibázási lehetőség. Kedveli a nehéz feladatokat?

- Végül is szeretem a kihívásokat, sosem szoktam megijedni a nehéz feladatoktól sem. Úgy mentem bele, hogy miért is ne, megpróbálom, túl sok veszíteni valóm nem volt ebben a helyzetben.

- A családja, ismerősei, barátai próbálták lebeszélni a győri munkáról vagy inkább bátorították?

- Igazából senki nem tudott a felkérésről, csak a párom, mert a tulajdonos úr kedden este fél tíz körül hivott fel, szerda reggelig kaptam időt a gondolkodásra. Nem nagyon volt időm barátokkal vagy ismerősökkel beszélni erről. Az nap este csak a két legjobb barátomat hívtam fel, akik ismerik a magyar focit és az NB II-t - jobban, mint én -, és csak annyit kérdeztem tőlük: van esély ezt megcsinálni vagy nincs? Egyikük sem adott negatív választ, a párom is maximálisan támogatott és mondta, hogy vágjak bele, tehát így is tettem.

- A döntésében mennyire játszott szerepet, hogy maga a tulajdonos, Világi Oszkár kérte fel rá?

- A tulajdonos úrral elég sokat komunikáltunk, amióta visszatértem Dunaszerdahelyre, jólesett, hogy rám gondolt és bízott abban, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem játszott szerepet ez a tényező is döntésemben, de nem ez volt a döntő.

- Végül is tökéletes munkát végzett, az ETO mind az öt meccsét megnyerte. Ezzel növelte a presztízsét az edzői pályán. Milyen a visszhangja? Azóta esetleg kapott más ajánlatokat?

- Őszinten szólva nem nagyon foglalkozom a visszhangokkal. Nyilván sokan gratuláltak, sok hívást és sms-t kaptam. Megköszöntem a támogatást, főleg a számomra legfontosabb emberek támogatása és jókivánságai estek jól, nagyon hálás is vagyok értük. Azóta eltelt két hét, pár napot élveztem a siker ízét, aztán elmentünk a családommal kirándulni és minden egyes idegszálammal csak a családra a gyerekekre koncentráltam. Imádom a velük töltött időt, teljesen ki tudok kapcsolódni mellettük. Szükségem is volt rá, mert az elmúlt hetekben sajnos kevés idő jutott rájuk. Más kluboktól nem kaptam semmilyen ajánlatot.

- Összességében milyen tapasztalatokat szerzett Győrben?

- Sokféle tapasztalatot szereztem, mindet elég hosszú lenne leírni... De talán az volt számomra a legtanulságosabb, hogy megbizonyosodtam arról, az őszinteség, az egyenes és korrekt kommunikáció, az autentikusság a legmagasabb szinten is kifizetődő.