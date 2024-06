„A létesítményt speciális, győri cég által gyártott sátortető borította. Első körben ezt kellett úgy megerősíteni, hogy az időjárás viszontagságainak télen-nyáron megfeleljen.

Nincs olyan pontja az épületnek, amit ne újítottunk, cseréltünk volna ki, talán csak a fő falak maradtak meg.

Szóval meg kellett oldani a hűtés-fűtés rendszerét, biztosítani a gazdaságos működtetést, ehhez a távhőszolgáltatásra csatlakoztunk rá. Az elektromos hálózatot is bővíteni kellett, hiszen komoly gépészetet kell működtetni, a pályavilágítás lumenszáma is versenysportra alkalmas, a légcserélőkkel a párátlanítást oldjuk meg, védve ezzel a parkettát, mely megfelel a nemzetközi szövetség, a FIBA szabványának. Mindezek mellett raktárt, öltözőket, vizesblokkokat, konditermet, lelátót, női-férfi mellékhelyiséget is kialakítottunk. Fontos eleme a beruházásnak, hogy a parkolók számát bővítettük a lakosság számára is. Ezen felül pedig kültéri kosárpályát és egy kondipályát is építettünk. Komplex sportközpont lesz a győri női kosárlabdázás otthona, mely közösségi célokat is szolgál majd” – tette hozzá az elnök, utóbbi megjegyzéssel utalt arra, hogy délelőttönként a környező iskolák a napi testnevelésre használhatják a csarnokot, az esti órákban pedig a lakosságnak is, nyitva lesz a létesítmény.

„Célunk az is, hogy közelebb hozzuk a sportágat az itt lakókhoz, egy-egy bemutatómeccs szervezésével hívnánk fel a figyelmet a csapatunkra, illetve a saját rendezvényeinknek is helyszíne lehet az új csarnok” – mondta Fűzy András, aki kiemelte: 15 évig csak sport célra lehet használni a létesítményt, mely önkormányzat tulajdonban marad, az UNI Győr NKA azt határozott ideig üzemelteti, használja.

„Köszönet mindenkinek, aki tett azért és segített abban, hogy ez a létesítmény megvalósuljon” – zárta szavait a klubvezető.