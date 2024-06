A korábbi ETO-játékos, Makkos Tamás irányította együttes végül 4 ponttal előzte meg a nagy rivális Mezőörsöt, pedig nem indult valami jól az őszi szezon.

A csapat az első hét fordulóban – igaz, négy alkalommal győztesen hagyta el a játékteret – három vereséget is elkönyvelhetett. Onnantól (tavaly szeptembertől) azonban már legyőzhetetlen lett az együttes, s a hátralévő mind a 17(!) bajnoki találkozóját – a Mezőörsöt is újra legyőzve – megnyerte.

„Bajnokcsapat lévén nehéz örökséget vettem át, ráadásul komoly átalakuláson ment keresztül a keret, pont a rivális Mezőörs vitt el tőlünk kulcsembereket, de voltak más távozóink is – kezdte értékelését az edző. – Ez meg is látszott az első hét fordulóban, igaz, úgy vágtunk neki a bajnokságnak, hogy nem volt célkitűzés a bajnoki címünk megvédése. Bár nem játszottunk rosszul, ám kikaptunk, de az abdai nulla-kettes meccsen váltunk igazi csapattá. Volt annak a mérkőzésnek valamiféle »gyújtó« hatása. Nem volt kimondva célként, s nem is gondoltam volna, de onnantól kezdve minden találkozónkat megnyertük.”

S hogy mi volt a jó szereplés titka?

„Lehet, sablonosnak hangzik, de az egységünk adta az erőt. Olyan összetartó közösség alakult ki Koroncón, ahol, bevallom, nagyon élveztem a közös munkát.”

A bajnoki cím ellenére marad a vármegyei I. osztályban az együttes.

„Jó lett volna szintet lépni, de ahogy én is, a játékosaink is tudomásul vették a döntést, tisztában vagyunk a lehetőségekkel. Új motivációt kell keresnünk, ami nem lesz nehéz, mert a bajnokságban várhatóan több lesz a rivális, és nyilván sokan szeretnék »elkapni« a bajnokot.”