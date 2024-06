Ünnepelt hétvégén Győrsövényház, s nem csupán azért, mert a településen épp búcsú volt, hanem mert különös jubileumra hívták össze a község korábbi két és mai futballcsapatát.

Minden kiscsapat életében hatalmas siker, ha feljut a Magyar Kupa országos főtáblájára, s ott neves együttessel csaphat össze. A győrsövényházi egyesület történetében eddig kétszer adatott meg, hogy a helyi gárda NB I-es csapattal találkozott a sorozatban. Először kereken negyven éve, 1984-ben a szombathelyi Haladás (2–5), majd épp tíz esztendeje, 2014-ben a Nyíregyháza (0–8) volt helyi együttes ellenfele a kupában.

A dupla jubileum alkalmából szombaton összehívták a két csapat játékosait (sőt, az egyik ellenfél győri kötődésű labdarúgóját is), korábbi edzőit, vezetőit és támogatóit, hogy a mai, vármegyei III. osztályban vitézkedő gárdával együtt emlékezzenek meg a szép kupasikerekről.

„Nem szerepelt a mostani gárda valami fényesen ebben az idényben, s nyilván inspiráló lehet a korábbi együttesek, játékosok sikere a maiak számára is. Nem sok kis egyesület mondhatja el, hogy két élvonalbeli csapattal is játszhatott a kupában. A negyven évvel ezelőtti mérkőzést ráadásul nem is nagyon dokumentálták, már csak emiatt is szerettük volna, ha minél többen eljönnek az akkori csapatból. Egyre nehezebb, helyiekből szinte lehetetlen már csapatot fenntartani, s szeretnénk, ha Győrsönyházon tovább élne a futball” – mondta Hokstok Imre, a klubot évtizedek óta támogató polgármester, aki kiemelte néhány, az egyesületet segítő elnök – Fehér Ferenc, Perl László, Hancz Attila, Varga László –, valamint edző – Szabó Gábor, Nyíregyházky Pál, Horváth Miklós, Pék László, Lenzsér Zsolt, Hajszán Gyula, Fehér Lénárd – fontos szerepét a klub életében.

Közülük és persze a játékosok közül is sokan ott voltak a jubileu­­mi találkozón, de meghívták a ’84-es meccsen két Haladás-gólt szerző Gyurmánczi Attilát is.

„Tizenöt évesen ott szurkoltam a pálya szélén, s a meccs után megállítottam Gyurmát, s kértem, adja nekem a mezét, de azt mondta, csak az az egy van neki” – mesélte a régióban Kecskének becézett közismert labdarúgó, Végh László.