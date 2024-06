A Darazsak játékoskeretét később hirdetik ki

„Ezt is alaposan átrágtuk, végül arra jutottunk, az eddig általunk nevelt és az ide beiskolázott tehetségek fejlődését, felnőtt játékossá válást kell elsősorban segítenünk, éppen ezért megpróbáljuk akadémiai korosztályos csapattal elérni a céljainkat.

A tizennégy tagú keretben mindenki huszonhárom év alatti, tizenketten pedig húsz év alattiak. Belső posztra ugyanakkor igazolnunk kell játékost, két fiatal szerbet, az egyikük már idén is a csapatot erősítette, a másik most csatlakozik majd hozzánk.

Hogy pontosan kik alkotják majd a csapatot, később jelentjük be, de azt még elárulhatom, hogy a szakmai stáb Srdjan Radulovic vezetésével marad” – mondta a szakmai vezető, aki a célokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: Török Zoltánnal, a Sopron Basket ügyvezetőjével közösen felvázolták a játékosok és a családok előtt, hogy rendkívül nehéz év vár a lányokra – elsősorban lelkileg, mentálisan –, de a szakmai stáb és a menedzsment is teljes mellszélességgel a csapat mögött áll, támogatja a játékosokat abban, hogy ezen az úton végigmenjenek.

„Biztosan lesz, aki nehezebben alkalmazkodik, olyan is, aki könnyebben, hullámzó lesz a fejlődése a fiataloknak, emiatt komoly háttérmunkára lesz szükség, hogy végül mindenkinek a pályafutása kedvező ívet fusson be, de állunk az újabb kihívás elé. Bízunk benne, hogy ezzel az új projekttel nemcsak a soproni, hanem a magyar kosárlabdának is a segítségére leszünk, ez motivál most bennünket” – mondta végezetül Czukorné Hollós Anna.