„Maximálisan támogattam a klubelnököt, hiszen Adyvárosban húszezren élnek, három iskola is van a közelben, és a Barátság Sportpark is véges kapacitású.

A városvezetés részéről is támogatást kaptunk, és végül több mint nettó kilencszáz-millió forintból valósult meg a kosárlabdázók új otthona” – fogalmazott a képviselő.

Dézsi Csaba András, Győr polgármestere úgy fogalmazott: sok ember magas színvonalú munkája, akarta, tudása, tehetsége, hite van benne ebben a projektben, melyet a kezdetektől támogatott.

„Egy feltételem volt, ne csak az élsport, a közösség, a diákok is használhassák. Több környező iskola is küzd a tornaterem kapacitásának hiányával, így ezeken a gondokon is enyhíteni tud, emellett a környékbeliek is igénybe vehetik a létesítmény szolgáltatásait. Külön köszönöm, hogy az időközben bekövetkezett gazdasági gondok közepette sem nem hagyták cserben az illetékesek a kivitelezőket, így megépülhetett, és most az élsportolóknak, győrieknek átadhatjuk a központot” – mondta a város első embere.

A csarnokavató egy hosszú út végét jelenti

„Hosszú út végéhez érkeztünk – kezdte Fűzy András, az UNI Győr elnöke. – A saját edzőközpont gondolata hat éve fogalmazódott meg bennünk. Új építésű sportcsarnokban gondolkodtunk, de miután a taó-források korlázotva lettek a koronavírus-járvány idején, megkerestem a város vezetését, és csökkentett költségvetéssel a nagyon rossz állapotban lévő Grabo-sátor felújítására tettem javaslatot. Erre zöld utat kaptunk, és végül nem eltérve az alapszerkezeti elemektől, de mostanra teljesen felújítottuk a létesítményt. Tudni kell, hogy az egyetemen is volt helyünk, hiszen korábban a Széchenyi István Egyetemmel együttműködve, a szakmai támogatásunk mellett felépítettünk egy edzőcsarnokot, viszont az egyetem növekedésével a kihasználtsága is nőtt, gyakorlatilag teljes kapacitáson működött. Ezért is tartottuk fontosnak a saját bázis kialakítását. Örülünk, hogy végül sok ember munkájának köszönhetően elkészültünk. Az utóbbi napokban, hetekben sokszor éjjel-nappal dolgoztak rajta a kivitelezők, de végül kész lett.”