A második félidőben két és fél perc kellett az első gólhoz. Magyar játékos szerezte, de ezúttal Faluvégi találatának a németek örültek. Bő három perc után Brattset Dale is eredményes volt. Ha kellett, a kapufa is kisegítette a győrieket, és szerencsére Moreschi formája is messze volt a szombatitól. Azért bele-belehibáztak a győriek is, de így is nőtt a különbség (20–13). A meccsre jól jellemző szituáció volt, hogy Kudlacz-Gloc hetesből, majd a kipattanóból is kapufát lőtt, totál elbizonytalanodtak eddigre már a talán az erejükkel is elkészülő németek (40. perc: 21–15). Győri-Lukács fejbe dobta Moreschit, amiért kiállították, így ez az időszak – hogy miként hozza le az emberhátrányt a csapat – kulcsfontosságú volt. Nem hozott gólt ez a két perc, ami mindenképpen biztató volt. Kristiansent is kiküldték Moreschi fejbedobásáért, így jöhetett az újabb hátrány. Érezte Vestergaard, hogy ez az utolsó szalmaszálak egyike, ki is kérte idejét. Faluvégi góljával kapaszkodott a Bietigheim (44. perc: 21–17), de hamar visszaállt a hatgólos differencia (46. perc: 23–17). Izgalommentesen peregtek a percek, Brattset Dale ötödik gólja után már hét(!) gól volt az előny (49. perc: 25–18). Gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, az utolsó 8–10 percben mindkét csapat azt várta, vége legyen a meccsnek, hiszen a győriek öt év böjtölés után végre újra ünnepelni szerettek volna, míg a Bietigheim – mely nyilván a lefújás pillanatában csalódott volt – összességében szintén örülhetett az ezüstéremnek, hiszen klubtörténeti tettet hajtott így is végre.