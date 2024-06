„Harmadik alkalommal ugrok be későn, a végjátékban egy csapathoz, de ezzel együtt is három negyeddöntőt sikerült győztesen megvívni a csapataimmal, ami természetesen nagy örömmel tölt el. Két bronz­érmem van, két jól megérdemelt harmadik hely, amelyek szintén sikernek számítanak. A különbség azonban, hogy most szeretném megízlelni, milyen döntőt játszani, és reményem szerint aranyat nyerni. Nagyszerű érzés a folytonosság, hogy már most tudom, Győrben maradok, és megnyugtat, hogy érzem a klub részéről a bizalmat. Ettől eltekintve nem hinném, hogy sok mindenben más lenne ez a négybe jutás, mint a korábbiak. A négyes döntő óriási esemény, és mindent megteszek annak érdekében, hogy felkészítsem a csapatot. Ebben úgy gondolom, jó, hogy korábban két alkalommal már szereztem tapasztalatot, ami szintén számíthat” – mondta a svéd szakember, aki az ellenféllel kapcsolatban az előbb említett mondat mellett így fogalmazott: „Tisztában vagyunk vele, hogy egy nagyszerű csapattal találkozunk, amely ráadásul elég régóta ugyanazzal az edzővel dolgozik. Olyan kulcsjátékosaik vannak, mint Reistad, Mörk és Breistöl, akik egyéni megmozdulásaikkal képesek eldönteni egy-egy mérkőzést. Úgy gondolom, az első soruk egy szinten van a miénkkel. Arra törekszem, hogy úgy készítsem fel a csapatot, hogy előre lejátsszam nekik a mérkőzést, mielőtt pályára lépnénk. Az ellenfél rendkívül kemény, vannak külső és középtávoli lövői, akik különböző rendszereket játszva megváltoztathatják a meccs alakulását. A játékelemeket tekintve a kapusteljesítmények, a védelmek és a visszarendeződés lehetnek azok a tényezők, amelyek az ilyen nagy meccseket eldöntik. Ezen a három nagy részleten múlik majd, és természetesen azon, melyik csapat van jobban ­egyben.”

„Az első győri idényemben megnyertük a Bajnokok Ligáját, de azóta sok év eltelt, úgyhogy szeretnénk megismételni az akkori teljesítményt. Rendkívül izgatott és boldog vagyok, nagyon várom már a hétvégét. Nagyszerű a hangulat, támogatjuk egymást a lányokkal. Tudjuk, mit akarunk elérni egyénenként, csapatként és klubszinten. Ugyanazon célokért küzdünk, és minden nap igyekszünk egymás határait egyre magasabbra kitolni. Úgyhogy a hangulat és a csapatszellem is rendkívül jó – mondta Veronica Kristiansen, aki szeretné, ha továbbra is megmaradna a klub makulátlan mérlege az Esbjerg ellen. – Persze, a statisztika jól mutat és felénk billen, de minden mérkőzés más. Tudom, hogy az Esbjerg idén még erősebb csapatként érkezik, de ugyanez igaz ránk is. Szóval a végsőkig kitartunk, és egy csapatként küzdünk majd A szurkolóknak azt üzenném, hogy szükségünk van rájuk”