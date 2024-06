Nem kezdett jól a győri csapat – melyből Emilie Hovden maradt ki –, a 4. percben 3–0-s Esbjerg-vezetésnél időt kért Per Johansson. Az első győri gólt Ana Gros szerezte az 5. perc elején. A 9. percben egy gólra feljött a győri csapat (5–4), Reistad pedig kétperces büntetést kapott. Az előnyt gyorsan kihasználta a győri gárda, mely a vezetést is átvehette volna, de kimaradt Győr-Lukács ziccere. Nem sokkal később már nem hibázott a magyar válogatott jobbszélsője, először vezetett az ETO, Nze Minko meg növelte is az előnyt (5–7). A győriek 5–0-s rohanásának Mörk hetesből vetett véget, ráadásul emberelőnybe is került Fodor kiállítása miatt a dán együttes. A 18. percben újra egál volt az állás (7–7). Megálltak a góllövésben a csapatok, 20:59-nél időt kért Jesper Jensen. Toft továbbra is jól védett, de Solberg lövésével szemben tehetetlen volt a 23. percben, újra előnyben voltak a dánok (8–7). A félidő hajrájában megint a győri együttes lépett el (29. perc: 8–12), harminc perc játék után is négy gól volt a különbség.

A második félidő dán találattal kezdődött, hamar jött a válasz Szöllősi-Schatzltól. Az Audi-ETO őrizte négygólos előnyét (36. perc: 12–16), sőt, Gros hetese után már plusz öt volt a különbség. Időközben lett hat is közte, Jesper Jensen időt is kért (39. perc: 12–18). A 43. percre megfelezte hátrányát a dán bajnok (15–18), mely emberelőnybe is került. Oftedal gondoskodott arról, hogy ne csökkenjen a távolság. A 48. percre azért szépen felzárkóztak a dánok (18–20), kellett Gros átlövésgólja, a kihagyott hetese viszont nem hiányzott (51. perc: 19–21). Indokolt volt Per Jonasson időkérése, megakadt kissé a gépezet. A 7 a 6 elleni játékot erőltető Esbjerg az 52. percben feljött egyre (20–21). Gros harcolt ki hetest egy két perces kiállítással, a büntetőt ezúttal Kristiansen lőtte – jól. Izgalmasan alakult a végjáték, az 59. percben az egyenlítésért támadott az Esbjerg, de nem tudott betalálni a dán csapat. Döntő támadás jött, Brattset Dale 49 másodperccel a vége előtt gólt lőtt. Hiába kért időt Jesper Jensen, a lényegen nem változtatott. Mert bár a végén a győri csapat plusz egynél eladta a labdát, Sanna Solberg utolsó másodperces lövését védte Toft, így az Audi-ETO 2022 után ismét ott van a Bajnokok Ligája-döntőjében.