Per Johansson, a győriek edzője a döntő előtt arról beszélt, hogy az elmúlt hónapot tekintve a Bietigheim talán a négyes döntő legjobb formában lévő csapata: „Bár az idény eleje nem sikerült nekik jól, az addig nagyszerűen teljesítő Ikast legyőzésével önbizalmat szereztek, és az erős Odensét is könnyedén kiejtették. Az elődöntőben megmutatták, miért különleges a Final Four, félelem nélkül, szabadon játszottak. Ezek a csapatok a legveszélyesebbek, akik veszítenivaló nélkül lépnek pályára. Boldogok, mert bejutottak a döntőbe, ami nagy siker, de még ennél is többet akarnak. Nem szabad reményt adnunk nekik, mert akkor bajban leszünk, és ha nem figyelünk, ugyanúgy legyőzhetnek bennünket is, mint az Ikastot, az Odensét, vagy a Metzet.”

Veszélyes ellenfél a Bajnokok Ligája fináléjában

„A Bietigheim nagyon jól játszott, megérdemelte, hogy a döntőbe jusson – nyilatkozta a döntő előtt Győri-Lukács Viktória. – Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, hiszen meglepetéscsapatról van szó, amely nyomás nélkül léphet pályára a döntőben, de úgy gondolom, ha a saját játékunkat játsszuk, akkor nem lesz probléma. Nekünk talán hosszabb a kispadunk, úgyhogy muszáj nagy tempót diktálnunk, és akkor könnyebb gólokat tudunk lőni.”