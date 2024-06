Gyermekkora óta az Audi-ETO kötelékébe tartozik Farkas Júlia, aki a korosztályos csapatokat végigjárva az elmúlt esztendőket a felnőtt keret tagjaként töltötte Győrben. Júlia nem csak bajnoki, hanem Bajnokok Ligája-meccseken is szerephez jutott, és élt is a lehetőségekkel.

Eldőlt, hogy az Audi-ETO másodedzője Uros Bregar marad, míg Farkas Júlia kölcsönben Budaörsön folytatja pályafutását.

Fotó: gyorietokc.hu

"Júlia kiemelkedő képességű játékos, aki az elmúlt években rengeteget fejlődve kiharcolta magának az állandó tagságot az első csapat keretében. Küzdőszelleme hatalmas, igazi példakép ő rengeteg fiatal kézilabdázó-palánta számára, hiszen az ő példája mutatja meg sokak számára, hogy az utánpótlásból kiindulva is be lehet kerülni az ETO keretébe. Nemrég megkeresett és átbeszéltük a jövőjét, ahol arra konszenzusra jutottunk, hogy a több játéklehetőség érdekében kölcsönben másik csapat játékosa lesz, ahol várhatóan a több játékpercnek köszönhetően gyorsabban tud majd fejlődni, és még jobb játékossá válni. Farkas Júlia klubunk nagy értéke, szóba se jöhetett az átigazolás, a kölcsönszerződéséből szükség esetén azonnal visszahívható Győrbe" – nyilatkozta Endrődi Péter ügyvezető a klub honlapján.

"Az elmúlt években rengeteget fejlődtem az első csapat tagjai mellett, de úgy éreztem, elérkezett az idő, hogy többet játsszak. Köszönöm a klubnak a pozitív hozzáállást, és hogy lehetővé tették a kölcsönadást. A célom az, hogy még tovább fejlődve visszatérjek majd az Audi-ETO-ba" – mondta az immár Bajnokok Ligája-győztes Farkas Júlia.

Farkas Júlia 19 éves, először 2013-ban került a Győri ETO kötelékébe. Első meccsét a felnőttek között 2021. szeptember 8-án játszotta a Siófok ellen idegenben, ahol meg is szerezte első gólját az NB I-ben. A 2023/24-es szezon során mindhárom sorozatban pályára lépett a Győri Audi ETO KC színeiben, sőt, minden sorozatban eredményes is volt. A korosztályos válogatottakban rendre szerepelt, így junior és ifjúsági Európa-bajnok, ifjúsági világbajnoki ezüstérmes, 2019-ben őt választotta meg a Magyar Kézilabda Szövetség az Év női serdülő játékosának.

Farkas Júlia: 2015 óta tagja az Audi-ETO csapatainak

Több mint 300 hivatalos találkozón viselte a klub mezét

Győri színekben 1000-nél is több gólt szerzett

Audi-ETO: Marad a Johansson–Bregar-duó

Eldőlt az is, hogy a 2024/25-ös évadban is a szlovén Uros Bregar lesz Per Johansson segítője az első csapat mellett. A tréner ugyan korábban még nem dolgozott együtt svéd szakvezetőnkkel együtt, de a szezon végén Győrben töltött hetek alatt bebizonyosodott, hogy ketten remekül kiegészítik egymást.