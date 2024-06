Megoldás lehet egy új lakás, netán ház, ami akadálymentes



„Csak önkormányzati, de nagyon szeretünk ebben a mostani lakásban élni. Hálásak vagyunk érte, de nem lehet úgy, annyira átalakítani, ahogy szükséges lenne. Falakat kéne áthelyezni. Sajnos már a liftbe sem egyszerű engem betolni – mondja ezt már Zsolt. – A szüleim szeretnék az egyre betegesebb nagymamámat is magunkhoz venni, s bár mi örülnénk egy földszinti négy-, netán ötszobás lakásnak is, nyilván az igazi egy családi ház lenne, kis udvarral valahol Győrben. Bármilyen megoldás érdekel bennünket, akár egy felújításra szoruló ház is. Anyu már sok embernek írt, de eddig nem jött válasz. Igazából az is hatalmas segítség lenne, ha kaphatnánk egy építésre alkalmas telket, amire, ha eladnánk, amink van, az igényünknek megfelelő házat tudnánk építtetni. Nem lenne jó ennek a lakásnak a rabjává válni.”